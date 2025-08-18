‘নতুন কুঁড়ি’র নিবন্ধন শুরু

‘নতুন কুঁড়ি’র নিবন্ধন শুরু
দুই দশক পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) শিশু- কিশোরদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’র ফেরার যাত্রা শুরু হলো। রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে বিটিভির ঢাকা কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘নতুন কুঁড়ি ২০২৫’-এর নিবন্ধন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম।
বিটিভি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতার আবেদন গ্রহণ চলবে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিটিভির ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাচ্ছে।
পুরো দেশকে ১৯টি অঞ্চলে ভাগ করে চলবে প্রাথমিক বাছাই; সেখান থেকে বিজয়ীরা যাবে বিভাগীয় বাছাই পর্বে। ফাইনাল প্রতিযোগিতা ২ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে হবে। অনুষ্ঠানটির চূড়ান্ত বাছাই ও ফাইনাল প্রতিযোগিতা হবে ঢাকা কেন্দ্রে।
৯টি বিষয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ শাখায় প্রতিযোগিতা হবে। যার মধ্যে আছে অভিনয়, আবৃত্তি, গল্পবলা/কৌতুক, সাধারণ নৃত্য/উচ্চাঙ্গ নৃত্য, দেশাত্মবোধক গান/ আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত ও হামদ-নাত।
‘ক’শাখার প্রতিযোগীদের (ছেলে-মেয়ে) বয়সসীমা ৬ থেকে ১১ এর নিচে এবং ‘খ’ শাখার ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিযোগী সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
মুস্তাফা মনোয়ারের প্রযোজনায় ১৯৭৬ সালে বিটিভিতে শুরু হয় এই রিয়েলিটি শো। বিটিভি জানিয়েছে, এই প্রতিযোগিতা সবশেষ আয়োজিত হয়েছিল ২০০৫ সালে।
তারানা হালিম, রুমানা রশীদ ঈশিতা, তারিন জাহান, মেহের আফরোজ শাওন, সাবরিন শাকা মীম, তমালিকা কর্মকার, মেহবুবা মাহনূর চাঁদনী, সামিনা চৌধুরী, নুসরাত ইমরোজ তিশার মত তারকারা নতুন কুড়ির মঞ্চ থেকেই উঠে এসেছেন।
