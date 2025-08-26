পারিবারিক টানাপোড়েন নিয়ে আসছে ‌‘দেয়াল’

পারিবারিক টানাপোড়েন নিয়ে আসছে ‘দেয়াল’
সমসাময়িক পারিবারিক সম্পর্ক আর মানবিক টানাপোড়েন নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন নাটক ‘দেয়াল’। নাটকটির গল্প লিখেছেন কথাসাহিত্যিক শফিক রিয়ান। পরিচালনায় রয়েছেন আনিসুর রহমান রাজীব।
‘দেয়াল’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছোট একটি বোন। নাটকের গল্পে তুলে ধরা হয়েছে একটি পরিবারের গভীর আবেগ, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ এবং সম্পর্কের জটিল বাস্তবতা। শুধু একটি পরিবার নয়, নাটকটি যেন অনেক পরিবারেরই কথা বলে।
নাটকটিতে অভিনয় করেছেন তরুণ অভিনেতা পার্থ শেখ এবং নওবা তাহিয়া। এছাড়াও আছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, মনিরা মিঠু, স্নেহাসহ আরও অনেকে। শুটিং হয়েছে রাজধানীর উত্তরার বিভিন্ন লোকেশনে।
পরিচালক আনিসুর রহমান রাজীব বলেন, ‘শফিক রিয়ানের সঙ্গে এটি আমার দ্বিতীয় কাজ। তার গল্পকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা ছিল আনন্দদায়ক। নাটকটির শেষ দৃশ্য দর্শকদের মনে নাড়া দেবে।’
অভিনেতা পার্থ শেখ বলেন, “দেয়াল’ আমার জন্য এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। গল্পটি একেবারে আমাদের চারপাশের পরিচিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। আশা করি, দর্শক নিজেদের গল্প খুঁজে পাবেন এই নাটকে।’
শিগগিরই কোনো টিভি চ্যানেল বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত হবে নাটকটি।
এলআইএ/এএসএম