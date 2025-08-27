নজরুল প্রয়াণ দিবসে টিভিতে যা দেখবেন

নজরুল প্রয়াণ দিবসে টিভিতে যা দেখবেন
আজ ২৭ আগস্ট, ১২ ভাদ্র; জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস। এ উপলক্ষে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল হাতে নিয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। নজরুলের জীবন, সাহিত্য, সংগীত ও ভাবনাকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে এসব আয়োজন।
বিটিভি
বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় থাকছে নজরুল সংগীত, আবৃত্তি, নাটক ও গীতিনৃত্য। সকাল ৮টা গোলাম মোর্শেদের প্রযোজনায় ‘নজরুল সংগীত’ অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে। এতে গান করেছেন সুমন মজুমদার, শবনম প্রিয়াংকা, মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া, স্বরলিপি, আফসানা রুনা ও পূজন কুমার দাস। বেলা ১১টায় দেখানো হয়েছে শিশুতোষ অনুষ্ঠান ‘আমাদের দুখুমিয়া’, প্রযোজনা নাজমুল হকের। থাকবে গান, কবিতা, নাটিকা ও নৃত্য। বেলা ২টা ৩০ মিনিটে থাকবে গীতিনৃত্যানুষ্ঠান ‘বনের বেদে’, প্রযোজনা এল রুমা আকতারের। বেদে সম্প্রদায়ের জীবনের গল্প নিয়ে নির্মিত।
বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে দেখতে পারেন নৃত্যানুষ্ঠান ‘আমারে দেব না ভুলিতে’। উপস্থাপনা করেছেন মুনমুন আহমেদ, প্রযোজনা আবদুল্যাহ আল মামুন। বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে মাহবুবা জেমিনের প্রযোজনায় নজরুলের কবিতা নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠান দেখা যাবে। সন্ধ্যা ৭টায় প্রচার হবে আফরোজা সুলতানার প্রযোজনায় বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান গান, কবিতা, নৃত্য ও আলোচনা নিয়ে।
রাত ৯টায় থাকছে নাটক ‘আলেয়া’। নজরুল রচিত নাটকটির টিভি নাট্যরূপ দিয়েছেন কাজী আসাদ। অভিনয়ে খাইরুল আলম চৌধুরী, নুসরাত জাহান রুহি, তানজিল হক মাইশা প্রমুখ। রাত ১০টায় হবে দ্বৈত সংগীতানুষ্ঠান। উপস্থাপনায় ফেরদৌসী আহমেদ চৌধুরী। গাইবেন ইয়াসমিন মুশতারী, তানভীর সজিব, সালাউদ্দিন আহমেদ, প্রিয়াংকা গোপ, নাশিদ কামালসহ অনেকে। রাত ১০টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রচার হবে নাটক ‘জিনের বাদশা’। নির্দেশনায় শুভ্র আহমেদ, অভিনয়ে রামিজ রাজু, সামিহা আকতার প্রমুখ।
চ্যানেল আই
বেসরকারি এই স্যাটেলাইট চ্যানেলটি বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার করেছে ‘সরাসরি নজরুল’ নামের অনুষ্ঠান। এতে গান ও কবিতা পরিবেশনায় অংশ নেন বিভিন্ন শিল্পী। প্রযোজনায় ছিলেন আমীরুল ইসলাম। বেলা ১টা ৫ মিনিটে প্রচার হবে ‘এবং সিনেমার গান’। এতে নজরুলের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানগুলো দেখানো হবে। বেলা ৩টা ৫ মিনিটে দেখা যাবে টেলিফিল্ম ‘প্রিয় এমন রাত’। এটি পরিচালনা করেছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। অভিনয়ে আছেন ইমন ও শবনম ফারিয়া। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে প্রচার হবে ফেরদৌস আরার একক সংগীতানুষ্ঠান ‘মোরা আর জনমে’।
২৮ আগস্ট, রাত ১০টা ১৫ মিনিটে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘নজরুল সাহিত্যে প্রকৃতি’ প্রচার হবে। এর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় আছেন মুকিত মজুমদার বাবু।
দুরন্ত টিভি
বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে শিশুতোষ টিভি চ্যানেল দুরন্ত টিভি প্রচার করেছে নৃত্যানুষ্ঠান ‘উন্নত মম শির’। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন অমিত চৌধুরী, পরিবেশনায় নৃত্যসংগঠন সাধনার শিল্পীরা। পরিচালনায় পার্থ প্রতিম হালদার।
জাতীয় কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলোতে নজরুলের চেতনা, বিদ্রোহ ও ভালোবাসার রূপ প্রতিফলিত হবে। পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করুন সময়োপযোগী এসব অনুষ্ঠান।
