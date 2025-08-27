বাগদান সেরে শুভেচ্ছায় ভাসছেন টেইলর-ট্র্যাভিস

বাগদান সেরে শুভেচ্ছায় ভাসছেন টেইলর-ট্র্যাভিস
গানের জগতের জনপ্রিয় তারকা টেইলর সুইফট ও আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসি মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) তাদের বাগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। দুজনের একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখা ছিল, ‘তোমার ইংরেজির শিক্ষিকা আর জিম শিক্ষকের বিয়ে হচ্ছে।’
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পোস্টটি ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি লাইক পায়। শুভেচ্ছায় ভাসছেন দুই তারকা। শোবিজ, ক্রীড়া অঙ্গন থেকে শুরু করে নানা মাধ্যমের তারকা ও অনুরাগীরা এই জুটিকে ভালোবাসা ও অভিনন্দনে সিক্ত করছেন। এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও পিছিয়ে নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমি তাদের অনেক শুভকামনা জানাই। ট্র্যাভিস দারুণ একজন খেলোয়াড়, ভালো মানুষ, আর টেইলর অসাধারণ একজন শিল্পী।’
টেইলরের সহশিল্পী সাবরিনা কারপেন্টার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সাদা হৃদয়ের স্টিকার দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এভ্রিল লাভিন লেখেন, ‘ওহ, অনেক অনেক শুভেচ্ছা টেইলর ও কেলসিকে’। তার সঙ্গে হৃদয় ও আংটির ইমোজি জুড়ে দেন তিনি।
গায়ক চার্লি পুথ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘অভিনন্দন টেইলর ও ট্র্যাভিস! জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত এটা। খুব খুশি তোমাদের জন্য!’
সুপার মডেল গিগি হাদিদ-ও ইনস্টাগ্রামে পোস্টে লাইক দিয়ে নিজের সমর্থন জানান।
জনপ্রিয় আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড় প্যাট্রিক মাহোমসের স্ত্রী ব্রিটানি মাহোমস ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘দুইজন সেরা ও আন্তরিক মানুষ একে অপরকে খুঁজে পেয়েছে এটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে।’ প্যাট্রিক মাহোমস নিজেও বাগদানের ছবি শেয়ার করে তিনটি হৃদয় ইমোজি দিয়েছেন।
কানসাস সিটি চিফস দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় মাইকেল ড্যানা সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা খুবই আশীর্বাদপূর্ণ একটি খবর… এমন ভালোবাসা আর আনন্দ পাওয়া সবসময় সুন্দর একটি ব্যাপার। আমি ওদের জন্য খুবই খুশি।’ তিনি রসিকতা করে বলেন, ‘বাগদানের উপহার হিসেবে হয়তো একটা পপটার্টস (বিস্কুটজাতীয় খাবার) পাঠাবো টেইলরকে।’
ন্যাশনাল ফুটবল লীগ (এনএফএল) সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। এমনকি ফ্লোরিডা প্যান্থারস হকি দল লিখেছে, ‘দেখছি শুধু আমরাই না, আরও কেউ রিং পাচ্ছে এই বছর!’
ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রিন্স উইলিয়াম, কেট মিডলটন ও মেঘান মার্কেল ইনস্টাগ্রামে পোস্টে লাইক দিয়ে তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে ভক্তরা অনলাইনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। জনপ্রিয় উপন্যাস ‘দ্য সামার আই টার্নড প্রিটি’-এর লেখক জেনি হানও পোস্টে লাইক দিয়েছেন।
এলআইএ/জিকেএস