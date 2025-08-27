  2. বিনোদন

৮ বছর প্রেমের পর বিয়ে করছেন মাইকেল জ্যাকসনের ছেলে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৮ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
৮ বছর প্রেমের পর বিয়ে করছেন মাইকেল জ্যাকসনের ছেলে

বিশ্বসংগীতের কিংবদন্তি মাইকেল জ্যাকসনের বড় ছেলে প্রিন্স জ্যাকসন। অবশেষে তিনি বাগদান সেরেছেন দীর্ঘদিনের প্রেমিকা মলি শারমানের সঙ্গে। আট বছর প্রেমের পর নতুন জীবনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন এই যুগল।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্টে প্রিন্স এই সুখবর জানান। একাধিক ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘৮ বছর পার হয়ে গেল। এখন আজীবন একসঙ্গে চলার পালা। মলি ও আমি একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি, অসাধারণ স্মৃতি তৈরি করেছি। আমরা একসঙ্গে বিশ্বভ্রমণ করেছি, বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেছি এবং একে অপরের পাশে থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এই নতুন অধ্যায়ের জন্য আমি ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত। তোমাকে ভালোবাসি, মলি।’

ছবির ক্যারোসেলে ছিল প্রেমিক যুগলের চুম্বন, পাহাড়ে হাইকিং, কায়াকিং এবং তাদের স্নাতক অনুষ্ঠানের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত। একটি বিশেষ ছবিতে দেখা যায় তারা মাইকেল জ্যাকসনের মা অর্থাৎ প্রিন্সের দাদী ক্যাথরিন জ্যাকসনের (৯৫) সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার এনসিনোতে পারিবারিক বাড়ি হ্যাভেনহার্স্ট এস্টেটের বাইরে বসে আছেন।

প্রিন্স ও মলি বেশ গোপনে তাদের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে ২০১৮ সালে এক বছর পূর্তিতে ইনস্টাগ্রামে প্রথম তাদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন প্রিন্স। সে সময় বোন প্যারিস জ্যাকসন মন্তব্য করেছিলেন, ‘তোমাদের একসঙ্গে দেখে মন ভরে যায়। ভালোবাসা ও শুভকামনা।’

একই বছর পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রিন্স বলেন, ‘জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য জরুরি। আমি যেমন একজন মানুষ, মলি তার ঠিক বিপরীত নয়, তবে এমন একজন যিনি আমার সবটা পরিপূরক করে। আমি হয়তো কিছুটা দৃঢ়, আর সে নরম। আমাদের দু’জনের চিন্তা-ভাবনায় পার্থক্য থাকলেও আমরা একে অপরকে নতুন চোখে জীবন দেখতে শিখিয়েছি।’

প্রেমের সম্পর্ক যতই ব্যক্তিগত হোক না কেন, প্রিন্স সবসময়ই তার প্রয়াত বাবা মাইকেল জ্যাকসনের আদর্শকে মনে ধারণ করেন। ২০২২ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘বাবা আমাকে শিখিয়েছেন ভালোবাসা দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে। আমি প্রতিদিন অন্তত একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। এটাও বাবার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার একটা পথ।’

এই খবরে সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রিন্সের চাচাতো ভাই তারিল জ্যাকসনও। তিনি লিখেছেন, ‘অভিনন্দন!’

