শাকিব খানের নায়িকার সঙ্গে কী করছেন যিশু

শাকিব খানের নায়িকার সঙ্গে কী করছেন যিশু
নায়ক থেকে খলনায়ক, চরিত্রাভিনেতা; সবখানেই সাবলীলভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন কলকাতার নন্দিত অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত। এবার নতুন এক পরিচয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি। পরিচালনা করতে যাচ্ছেন এই জনপ্রিয় তারকা। তবে সিনেমা নয়, পূজার মেজাজে এক ঝলমলে মিউজিক ভিডিও।
তার সেই মিউজিক ভিডিওতে মডেল হিসেবে দেখা যাবে শাকিব খানের ‘অন্তরাত্মা’ সিনেমার নায়িকা দর্শনা বণিককে।
‘দুগ্গা মা এসেছে’ - এমন শিরোনামে পূজার আবহে নির্মিত হচ্ছে মিউজিক ভিডিওটি। এটি গানে-সুরে ও ভিডিওতে যেমন হবে উৎসবমুখর, তেমনি আবেগঘন। থাকবে গ্ল্যামার আর রঙের ছড়াছড়ি। দর্শনার সঙ্গে এতে আরও দেখা যাবে ইন্দ্রশিষ রায় ও রাহুল মজুমদারকে।
সম্প্রতি ভিডিওটির শুটিংয়ের কিছু দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে ক্যামেরার পেছনে নির্দেশনায় মগ্ন দেখা গেল যিশুকে। আর ক্যামেরার সামনে পূজাময় এক চরিত্রে দর্শনা। মিউজিক ভিডিওটি প্রযোজনা করেছে সৌরভ দাসের সংস্থা হোয়াই সো সিরিয়াস।
যিশু বলেন, ‘পূজাটা শুধু ধর্ম নয়, আবেগ। পাড়া-প্রতিবেশি, বন্ধুত্ব, মিষ্টি প্রেম; সব মিলিয়ে একটা অনুভব। আমি চেষ্টা করেছি এই মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে সেই উষ্ণতা তুলে ধরতে।’
বাংলাদেশি দর্শকদের কাছে দর্শনা পরিচিত মুখ। শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করে আলোচনায় এসেছিলেন। আরেক নায়ক রোশানেরে বিপরীতে কাজ করেছেন ‘অপারেশন সুন্দরবন’ ছবিতে। বাংলাদেশি দর্শকদের ভালোবাসা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে আমার অনেক ভালো লাগার মানুষ আছে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসছে পূজারও শুভেচ্ছা রইলো। সেইসঙ্গে আমাদের গানটি উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানাই।’
তিনি যিশুর পরিচালনায় কাজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘যিশু দা গুণী অভিনেতা। উনার সঙ্গে যে কোনো কাজ করাই উপভোগের, আনন্দের। এই মিউজিক ভিডিওটি করতে গিয়ে ভীষণ রঙিন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। যিশু দা যেমন মজার, তেমনি সিরিয়াস ডিরেক্টরও। পুরো শুটটা যেন একটা পারিবারিক উৎসবের মতো ছিল।
গানটি নিয়ে ইতিমধ্যেই ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে। টিজার দেখেই অনেকে বলছেন, এটা শুধু মিউজিক ভিডিও নয় যেন একটা ছোট গল্পের সিনেমা। পূজার আবহ, আন্তরিক অভিনয়, আর যিশুর সাবলীল পরিচালনায় এটি হতে পারে বছরের অন্যতম জনপ্রিয় ভিডিও কনটেন্ট, এমনটাই প্রত্যাশা দর্শনার।
