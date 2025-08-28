ইত্যাদিতে ভোলা জেলা নিয়ে গান লিখলেন মনিরুজ্জামান পলাশ

ইত্যাদিতে ভোলা জেলা নিয়ে গান লিখলেন মনিরুজ্জামান পলাশ
খ্যাতিমান উপস্থাপক হানিফ সংকেতেরর জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ তিন দশকের অধিক সময় ধরে মানুষের ভালোবাসার শীর্ষে। এটি এখন দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহে ধারণ করা হয়ে থাকে।
এরই ধারাবাহিকতায় এ অনুষ্ঠানটি এবার চিত্রায়িত হয়েছে মেঘনা-তেঁতুলিয় নদী বিধৌত দ্বীপজেলা ভোলার পরিকল্পিত জনপদ চরফ্যাশনে। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ‘ইত্যাদি’ যে জেলায় অনুষ্ঠিত হয় তার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে একটি পরিচিতিমূলক গান নৃত্যের সাথে পরিবেশিত হয়ে থাকে।
‘ইত্যাদি’র এবারের পর্বে ভোলা জেলাকে নিয়ে গান লিখেছেন কবি ও গীতিকার মনিরুজ্জামান পলাশ। গানটিতে সুরারোপ করেছেন ইত্যাদির প্রাণপুরুষ হানিফ সংকেত নিজেই। গেয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা। সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী।
খবরটি জানিয়ে গীতিকবি মনিরুজ্জামান পলাশ বলেন, ‘ইত্যাদির মতো গণমানুষের প্রিয় অনুষ্ঠানে নিজ জেলাকে নিয়ে গান লিখতে পারাটা আমার জন্য খুবই আনন্দের একটি প্রাপ্তি। আশা করছি গানটি ভালো লাগবে সবার।’
‘ইত্যাদি’ ছাড়াও মনিরুজ্জামান পলাশের লেখা গান দেশের নবীন প্রবীণ শিল্পী নিয়মিত করছেন বেতার ও টেলিশিনে।
মনিরুজ্জামান পলাশ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার। তিনি গীতিকবিতার জন্য এরই মধ্যে তিনবার অর্জন করেছেন ডেইলি স্টার-স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক প্রবর্তিত সেলিব্রেটি লাইফ পুরস্কার।
ফাগুন অডিও ভিশন নির্মিত ‘ইত্যাদি’ অনুষ্ঠানটি আগামী ২৯ আগস্ট শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে।
