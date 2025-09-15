জায়েদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
জেল ও জামিন নিয়ে এই প্রথম মুখ খুললেন নুসরাত ফারিয়া
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার হওয়ার ৪ মাস পর প্রথম সাক্ষাৎকারে অংশ নিলেন ঢালিউড চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষাভাষীদের প্রিয় গণমাধ্যম ঠিকানার বিশেষ শো ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’ নামের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন তিনি।
দুইদিন কারাগারে থাকার পর ছাড়া পান নুসরাত ফারিয়া। এরপর কেটে গেছে প্রায় চার মাস। ওই বিষয়ে আর কোনো কথা বলেননি কোথাও। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নুসরাতের কাছে এ শোয়ের উপস্থাপক চিত্রনায়ক জায়েদ খান জানতে চান গ্রেফতারের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের দর্শন, তার অনুভূতি কেমন।
জায়েদ খানের সঙ্গে নুসরাত ফারিয়া
উত্তরে নায়িকা বলেন, ‘আমার জীবনে এমন ঘটবে আমি তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। তবে এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি বলতে পারি। এ বাজে অভিজ্ঞতা আমাকে মানসকিভাবে বড় হতে সাহায্য করেছে।’
নুসরাত ফারিয়া আরও বলেন, ‘আমার সঙ্গে যেটা হয়েছে, সেটা অন্য কারো সঙ্গে হতে পারত। অনেকের সঙ্গেই হয়তো বা হচ্ছে, হবে। আমি এ বিষয়ে জানি না। তবে আমি ভাগ্যবান। আমার কাজের মাধ্যমে গোটা দেশের মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। যাদের দোয়া ভালোবাসার কারণে আমি আজকে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পরিবার, বাবা-মা, ভাই-বোন তাদের সবার দোয়া এবং সহকর্মী, ভক্ত, সাংবাদিকদের ভালোবাসার কারণে কঠিন সময় পার করতে পেরেছি।’
সবশেষে এ অভিনেত্রী বলেন, ‘পুরো ঘটনাটি আমাকে শিখিয়েছে, কোনোকিছুই স্থায়ী নয়। জীবন অস্থায়ী। যেকোনো সময় যেকোনো কিছু হতে পারে। মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি থাকতে হবে। জীবনে সৎ থাকলে পৃথিবীর কোনো খারাপ শক্তি তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। তোমাকে বিপদের সম্মুখীন করবে, কিন্তু সে বিপদ থেকে সৃষ্টিকর্তা যিনি আছেন তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসবেন।’
প্রসঙ্গত, গত ১৮ মে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে থাইল্যান্ড যাওয়ার সময় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতার হন। দুই দিন কারাবাসের পর ২০ মে জামিন পান তিনি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতারের পর জামিন পাবার অভিজ্ঞতাই ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন দুই বাংলার জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস