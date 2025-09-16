অকালে চলে গেলেন রাস্টফ ব্যান্ডের দীপ
অকালে চলে গেলেন রাস্টফ ব্যান্ডের দীপ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে ব্যান্ডের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে থেকে তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
দীপ ছিলেন ব্যান্ডটির ভোকাল। তার পারিবারিক নাম আহরার মাসুদ। ভক্তদের কাছে তিনি দীপ নামে পরিচিত ছিলেন।
ব্যান্ডের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে থেকে মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করলেও শিল্পীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।
ওই পোস্টে ‘রাস্টফ’ লিখেছে, ‘এমন এক বেদনাদায়ক মুহূর্তে সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া বা কোনো শব্দ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রিয় ভোকালিস্ট, বন্ধু ও সহযাত্রী আহারার ‘দীপ’ মাসুদের মৃত্যুসংবাদ আমাদের স্তম্ভিত করেছে। আমরা শোকে ভেঙে পড়েছি, এখনো অবিশ্বাসের ভেতর ডুবে আছি। গত রাতেই তিনি আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন।’
ব্যান্ডটি আরও লিখেছে, ‘তার পরিবার, বন্ধু ও প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের অন্তরের সমবেদনা ও প্রার্থনা। আপনাদের মতো আমরাও এই অপূরণীয় ক্ষতি বোঝার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি দীপের অসাধারণ প্রতিভাকে সম্মান জানাতে। তার চেয়েও বড় কথা-মানুষ হিসেবে তিনি আমাদের কাছে যে অমূল্য ছিলেন, তাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করছি।’
সবশেষে দীপের জন্য দোয়ার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে, ‘এ কঠিন সময়ে সবার কাছে অনুরোধ, দয়া করে পরিবার ও কাছের মানুষদের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করুন এবং তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন। শান্তিতে ঘুমাও, দীপ। তোমার শূন্যতা চিরকাল বেদনাময় হয়ে থাকবে।’
