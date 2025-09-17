  2. বিনোদন

নতুন গান নিয়ে আসছেন জেনস সুমন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘একটা চাদর হবে’ গান দিয়ে নব্বইয়ের দশকে শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী জেনস সুমন। দীর্ঘ ১৬ বছরের বিরতির পর গেল বছর নতুন গান নিয়ে ফেরেন তিনি। প্রকাশিত হয় তার কণ্ঠে ‘আসমান জমিন’। এরপর থেকে নিয়মিত গান প্রকাশ করছেন এ শিল্পী।

সম্প্রতি সুমনের গাওয়া নতুন ও পুরোনো সাতটি গান নিয়ে জি সিরিজ প্রকাশ করেছে একটি অডিও জুকবক্স। এতে রয়েছে ‘আসমান জমিন’, ‘যদি ভাবো তুমি’, ‘সুস্মিতা’সহ পাঁচটি নতুন গান ও দুটি পুরোনো গান।

জেনস সুমন বলেন, ‘আগে একসঙ্গে অ্যালবাম প্রকাশ হতো। এখন একেকটা গান আলাদা আলাদা বের হয়, যা অনেকের কাছে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই এক জায়গায় গানগুলো শোনার সুবিধার জন্যই জুকবক্স প্রকাশ করা হলো।’

অডিওর পর এবার ভিডিও জুকবক্সের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন তিনি। আগামী মাসে গান জানালা ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশ হবে এই জুকবক্স। সেখানে ইতিমধ্যে তিনটি গান প্রকাশিত হয়েছে। আরও একটি নতুন গান যোগ করে সেটি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

ফেরার অনুভূতি নিয়ে সুমন বলেন, ‘এটা আমার কাছে যেন পুনর্জন্ম। আবার নতুন করে গান শুরু করতে পেরে মনে হচ্ছে আমি একেবারে নতুন শিল্পী। সংগীতচর্চায় যা যা দরকার চেষ্টা করছি সবকিছু করার।’

বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে চান এ শিল্পী। তিনি জানান, ‘আমরা নব্বইয়ের দশকের শিল্পী। তাই আমাদের গানে সে সময়ের ছাপ থাকে। এরপরও তরুণদের চাহিদা মাথায় রেখে চেষ্টা করছি টেকনো, আরএনবি, হিপহপ ঘরানায় কাজ করার। এরই মধ্যে চারটি গান তৈরি হয়েছে।’

তিনি জানান, তার গান দুটি প্রকাশ করবে জি সিরিজ। অন্য দুটি আসবে গান জানালা থেকে।

