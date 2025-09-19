  2. বিনোদন

ইমন থেকে সালমান শাহ, সাবেক স্ত্রীর ভাষ্যে

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সালমান শাহ, ব্যাকগ্রাউন্ডে তার স্ত্রী সামিরা

ঢাকাই ছবির রাজপুত্র সালমান শাহ ২৯ বছর হয় আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু কমেনি তার আবেদন বা জনপ্রিয়তা। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও রঙিন হয়েছে তাকে ঘিরে ভালোবাসার গল্প। এখনো যদি কোনো সিনেমা হলে সালমান শাহর ছবি মুক্তি পায় সেখানে দর্শকের ভিড় জমে যায়।

সালমান শাহর ভক্তরা জানেন তার জীবনযাপন, কাজের প্রতি ভালোবাসা, ব্যবহার ও দর্শন নিয়ে নানা গল্প। তবে কীভাবে শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন নামের এক যুবক হয়ে উঠলেন ‘সালমান শাহ’ সে গল্পটা অনেকের অজানা। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রহস্যজনক মৃত্যু হয় সালমান শাহর। মৃত্যুর পর ২১ বছর ধরে নিরব ছিলেন তার সাবেক স্ত্রী সামিরা। ২০১৭ সালে তিনি দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে জাগো নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সালমানের অনেক অজানা কথা জানালেন।

তিনি বলেন, ‘ইমনের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই দেখেছি ওর শোবিজের প্রতি টান। ওর পরিবারেও অভিনয় ও সংগীতের প্রতি ভালোবাসা ছিল। পরিচালক আলমগীর কুমকুমের একটি ছবিতে ইমনের বাবা-মা নায়ক-নায়িকা হয়েছিলেন। যদিও ছবিটি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়নি। তাই বলা যায়, অভিনয়ের নেশাটা রক্তে ছিল।’

১৯৯২ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পান ইমন। প্রযোজক-পরিচালক বলেছিলেন, সিনেমার জন্য নতুন নাম নিতে হবে। ইমন প্রথমে সেই বিষয়টি শেয়ার করেন সামিরার সঙ্গে।’

সামিরা বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, নিজের নামটা যেন পুরোপুরি বাদ না পড়ে। দুজনে ভেবে অবশেষে সালমান খানের নামকে বেছে নিলাম। কারণ তখন সালমান খানের খুব ক্রেজ। তাই সালমান খানের ‘সালমান’ আর ইমনের নামের ‘শাহরিয়ার’-এর ‘শাহ’ যোগ করে ঠিক করা হলো ‘সালমান শাহ’। সে খুব খুশি হয়েছিল নামটা শুনেই। খুব পছন্দও করেছিলাম নামটি। পরে সেই নামেই সে প্রতিষ্ঠা পায়।’

