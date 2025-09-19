দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে মেহজাবীনের প্রথম সিনেমা
দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে মেহজাবীন চৌধুরী অভিনীত প্রথম সিনেমা ‘সাবা’। গত বছর বড়পর্দায় ঢালিউডে অভিষেক হয়েছে ‘প্রিয় মালতী’ দিয়ে। বিদেশের বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর সিনেমাটি এবার মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশে। পরিচালক মাকসুদ হোসাইন জানিয়েছেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে ‘সাবা’ সিনেমাটি।
সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, শহরের মধ্যবিত্ত এক পরিবারের সন্তান সাবা, যার বাবা নেই। মা শিরিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিছানায়। হুইলচেয়ার ছাড়া চলতে পারেন না। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন মেয়ে সাবা। পরিবার আর মায়ের সেবায় নিজের ক্যারিয়ার গুছিয়ে উঠতে পারেনি সাবা। অর্থের টানাটানিতে দিনরাত এককরে মাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা তার। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয় সাবার মা শিরিনের। চিকিৎসক জানান, অপারেশন করতে হবে। দিশেহারা সাবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কীভাবে বাঁচাবে মাকে?
নির্মাতা বলেন, “পরিচালক হিসেবে ‘সাবা’ নিয়ে আমার লক্ষ্য ছিল এমন এক মা-মেয়ের গল্প বলা, যা দর্শকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে এবং গভীর এক আবেগের অভিজ্ঞতা দেবে। ‘সাবা’ মূলত ছেড়ে দেওয়ার সাহস নিয়ে একটি গল্প। আমি সবাইকে বলব-আপনার মায়ের হাত ধরে প্রেক্ষাগৃহে এসে ‘সাবা’ দেখুন এবং ভালোবাসার সেই অনন্য শক্তিকে একসাথে অনুভব করুন।”
ফেসবুকে ‘সাবা’ মুক্তির খবর জানিয়ে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘এটি একটি বিশেষ সিনেমা, আপনার মাকে সঙ্গে নিয়ে আসুন, এ গল্প তার জন্যও।’ সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি।
মাকসুদ হোসেনের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সাবা টরোন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বপ্রিমিয়ার হয়। প্রশংসা কুড়িয়ে পরে বুসান, রেড সি, গ্যোটেবর্গ, সিডনি, রেইনড্যান্সসহ বহু মর্যাদাপূর্ণ উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। ৯০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ‘সাবা’ সিনেমায় মেহজাবীন চৌধুরী ছাড়াও অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী, মোস্তফা মনোয়ারসহ আরও অনেকে।
