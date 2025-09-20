যে কারণে আর অভিনয় করতে চান না শামীম হাসান সরকার

যে কারণে আর অভিনয় করতে চান না শামীম হাসান সরকার
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা শামীম হাসান সরকার। সম্প্রতি তিনি ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন দীর্ঘদিনের জমে থাকা অভিমান। তিনি জানিয়েছেন, একরকম চরিত্র আর একই ধাঁচের গল্পে আটকে গিয়ে অভিনয় করতে করতে হতাশ বোধ করছেন তিনি।
এক পোস্টে তিনি স্পষ্ট করেছেন, আগামী মাস থেকে যদি নাটকের গল্পে পরিবর্তন না আসে তাহলে তিনি আর অভিনয় করতে চান না।
শামীম লিখেছেন, “দিন শেষে আমাকে বলে দেওয়া হয় আমি ‘একই রকম অভিনয় করি’ বা ‘হাউ কাউ করি’। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছি। এই রুচি আমার না বরং এর পেছনে অন্যদের অবদানই বেশি।”
তিনি জানিয়েছেন, ‘অভিনয়ের ক্ষুধা আপনি টাকা দিয়ে পূরণ করতে পারবেন না। অন্য কোনো দায়িত্ব দেন, কষ্ট হোক করতে রাজি আছি। কিন্তু একই ধরনের চরিত্র থেকে আমাকেও মুক্তি দিন। আমি বোরড! অনেকদিন ধরে ভেবেছি, আজ প্রকাশ করলাম। ছুটি নেবো, ঘুরতে যাব। এতদিনের কাজগুলোও রিলিজ করুন।’
শামীম আরও জানিয়েছেন, তার স্বপ্ন ছিল মোশাররফ করিমের সঙ্গে অভিনয় করা। তিনি লিখেছেন, ‘যারা টাকা দিয়ে আমাকে ‘হাউ কাউ’ করায়, তারা বলছে অন্য কেউ করলে ‘হাউ কাউ’ সম্ভব নয়। কিন্তু এই ‘হাউ কাউ’ তাদের রুচি, আমার নয়। আমাকে আমার অভিনয় দেখানোর একবার সুযোগ দিন। বয়সে বড় হয়েছি, অনেক বদলে গেছি। এরপর বিচার করবেন। আপনারাই দেখবেন, সুনামের জন্য অভিনয় কেমন হয়।’
সবশেষে শামীম লিখেছেন, ‘শেষ কথা, আমার আবারও বিরতি প্রয়োজন।’
এই পোস্টে শোবিজ অঙ্গনের অনেকেই তার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন। ছোটপর্দার অভিনেত্রী মনিরা আক্তার মিঠু লিখেছেন, ‘তোমার বক্তব্য সাহসী ও স্পষ্ট। অনেক ভালো লাগল, ভালোবাসা রইল।’
ছোটপর্দার অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ মন্তব্য করেন, ‘ঠিক আছে, তাহলে কাজ হারানোর জন্য প্রস্তুত হও। যারা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করত, তারা আর ঘুরবে না। তারা অন্য বিকল্প খুঁজবে। কিন্তু গল্প আর চরিত্র বদলাবে না। একবার যদি তারা বিকল্প খুঁজে পায়, তখন তারা বাজারে বলবে ‘শামীমের দিন শেষ’। কেউ তোমাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে না। তুমি যদি এই সিদ্ধান্ত নাও, তবে তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।’
এলআইএ/জেআইএম