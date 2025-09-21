এলো ‘হোম থিয়েটার’

এলো ‘হোম থিয়েটার’
যাত্রা শুরু করল স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, মিউজিক্যাল ফিল্ম এবং ডকুফিল্ম প্রকাশ ও প্রদর্শনের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘হোম থিয়েটার’। সম্প্রতি এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে মুক্তি পেয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নারী তুমি আওয়াজ তোলো’।
এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটিতে তুলে ধরা হয়েছে নারীদের প্রতি অসামাজিক আচরণসহ বিভিন্ন ধরণের অসঙ্গতি, অবিচার ও বৈষম্যের বাস্তবতা। চলচ্চিত্রটি নারীর কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করে তুলতে এবং সমষ্টিগত সচেতনতা গড়ে তুলতে নির্মিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন এর নির্মাতা আবু রায়হান জুয়েল।
এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সমু চৌধুরী, সাদিয়া আফরিন মাহি, প্রহেলিকা খান, আফরোজা শশী, রাখি চৌধুরী প্রমুখ।
হোম থিয়েটারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু রায়হান জুয়েল বলেন, ‘সামাজিক অঙ্গীকারকে মূল ভিত্তি ধরে হোম থিয়েটার কাজ করতে চায় এমন গল্প নিয়ে, যা সমাজে সচেতনতা তৈরি করবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দেবে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ্যে নারী তুমি আওয়াজ তোলো।’
এর চেয়ারম্যান তৌহিদ শুভ বলেন, ‘হোম থিয়েটার কেবল একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি একটি আন্দোলন, যেখানে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, মিউজিক্যাল ফিল্ম এবং ডকুফিল্ম প্রকাশ ও প্রদর্শনের পাশাপাশি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা ছড়ানোই মূল লক্ষ্য। সামাজিক অঙ্গীকারকে কেন্দ্র করে হোম থিয়েটার সেই গল্পগুলোই শেয়ার করবে, যা সচেতনতা ও পরিবর্তনের প্রেরণা জোগাবে। আপাতত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কন্টেন্ট প্রকাশ পাবে। পরবর্তীতে তা অ্যাপসে পাওয়া যাবে। বর্তমানে অ্যাপস নির্মাণাধীন।’
নতুন এই প্ল্যাটফর্মটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি-অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম, অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি-নাট্যকর্মী আজাদ আবুল কালাম, পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী, সকাল আহমেদ, অভিনেতা শিল্পী ইমতিয়াজ বর্ষণ, অভিনেত্রী প্রসুন আজাদ প্রমুখ।
