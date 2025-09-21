হাসপাতালে ভর্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু

  2. বিনোদন

০২:০৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকাই সিনেমার গুণি নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু অসুস্থ। তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, চোখের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। এরইমধ্যে তার চোখে একটি অপারেশনও করা হয়েছে।

তার পরিবার সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ঝন্টুর চোখের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে নির্মাতা ও প্রযোজক এম. এন. ইস্পাহানি ফেসবুকে দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর শারীরিক অবস্থার খবর জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‌‘দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। একজন পরিপূর্ণ সাদা মনের মানুষ। আল্লাহর রহমতে সাকসেসফুলি চোখের অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। দোয়া করবেন।’

এই পোস্টে তিনি হাসপাতালের বিছানায় শয্যাশায়ী ঝন্টুর ছবিও প্রকাশ করেছেন। পোস্ট সিনেমাপ্রেমীদের নজর কেড়েছে। অনেকে গুণি নির্মাতার জন্য দোয়া করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর লিখেছেন, ‘অনেক দোয়া....’

দেলোয়ার জাহান ঝন্টু চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্র অঙ্গনে সক্রিয়। এ পর্যন্ত তিনি ৮৮টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন-যা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে কোনো একক পরিচালকের পরিচালিত সর্বাধিক চলচ্চিত্র। এছাড়া তিনি সাড়ে তিন শতাধিক চলচ্চিত্রের কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি টাইটেলে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি ব্যবহার করেছেন-কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, পরিচালক, গীতিকার, সুরকার, প্রযোজক, চিত্রগ্রাহক, চলচ্চিত্র সম্পাদক, সংগীত পরিচালকসহ আরও অনেক শাখায় তার অবদান রয়েছে।

বর্তমানে তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নির্মাণে যুক্ত রয়েছেন। ছবিটি পরিচালনায় রয়েছেন তিনি নিজেই। তার সঙ্গে রয়েছেন কলকাতার নির্মাতা রাজীব বিশ্বাস। ছবিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কিবরিয়া, এবং প্রযোজক হিসেবে আছেন অন্তর শোবিজের কর্ণধার স্বপন চৌধুরী। তবে ছবিটির ভবিষ্যত আপাতত অনিশ্চিত।

