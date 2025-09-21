ধর্ম অবমাননার মামলায় নচিকেতার বিরুদ্ধে যে রায় দিল আদালত

ধর্ম অবমাননার মামলায় নচিকেতার বিরুদ্ধে যে রায় দিল আদালত
দুই বাংলার জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। সেই মামলার রায় এসেছে। কলকাতা হাইকোর্ট মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হয়ে মামলাটি করেছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত। আদালত জানায়, নচিকেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মামলায় শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু ক্লিপিংসকে ভিত্তি হিসেবে আনা হয়েছিল। সেখানে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা স্থান উল্লেখ নেই।
মামলায় বলা হয়েছিল, নচিকেতা একটি লাইভ শোতে রামকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। এটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তবে আদালত সেই অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পায়নি।
এ বিষয়ে বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত বলেন, ‘অভিযোগ গুরুতর হলেও কোনোকিছু প্রমাণিত হয়নি। শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার সংক্ষিপ্ত ক্লিপিংসের ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে।’
মামলার খারিজের পর নচিকেতার ভক্তরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। অনেকেই মনে করছেন, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা অভিযোগ। পুলিশও গায়ককে হিংসাত্মক বা অপমানজনক কিছু করতে দেখেনি। এর ফলে আদালতের চোখেও নচিকেতা দোষী সাব্যস্ত হননি।
এ ঘটনার কারণে পূর্বে ঢাকায় নির্ধারিত নচিকেতার কনসার্টও স্থগিত হয়েছিল। মামলার রায় প্রকাশের পর এখন সেই অনুষ্ঠান নতুন করে আয়োজনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
এলআইএ/এএসএম