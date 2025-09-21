মদের বোতলে পানি দেখে ভুল বুঝেছেন আমির হামজা, দাবি রওনকের
ওয়াজ মাহফিলে সম্প্রতি একটি বক্তব্যের কারণে আলোচনায় এসেছেন দেশের আলোচিত ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজা। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি ছাত্ররা সকালে মদ দিয়ে কুলি করে। এটা দেখে আর আমি ওখানে পড়িনি।’
তার এই বক্তব্য নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্কও। এতে করে বিব্রত হয়েছে তার রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন আমির হামজা। কিন্তু সম্প্রতি তার বেশকিছু বক্তব্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দিলে জামায়াত তাকে সতর্ক করে বলে জানান তিনি। সেইসঙ্গে আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ক্ষমা চেয়ে কখনো কোরআনের তাফসিরের বাইরে আর কিছু বলবেন না বলেও গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেন আমির হামজা।
এদিকে এই ওয়ায়েজিনের বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে ট্রল ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। জনপ্রিয় অভিনেতা রওনক হাসানও এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) তিনি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আমির হামজার একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘বেচারা মিথ্যা কিছু বলে নাই মনে হয়! সদ্য কৈশোর পেরুনো সহজ সরল ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। সে তো আর জানেনা শহর অঞ্চলে মানুষ কাঁচের মদের বোতলে পানি রাখে। হলে গিয়ে সে সেটাই দেখছে যে পোলাপান মদের বোতলের পানি দিয়ে কুলি করছে। সেটাই ধরে নিয়েছে মদ দিয়ে কুলি করতেছে! বেচারা!’
এরপর তিনি যোগ করেন, ‘আপনারা খামাখাই সহজ সরল একটা মানুষকে মিথ্যাবাদী, মোনাফেক বলছেন।’
অভিনেতার পোস্টের মন্তব্যের ঘরে অনেকেই মন্তব্যে করেছেন। এরমধ্যে একজন লিখেছেন, ‘বেচারা এতটাই সহজ-সরল যে, মদের বোতলে পানি রাখে সেটা না জানলেও বোতলটা যে মদের সেটা ঠিকই চিনতে পারছে।’
অন্য একজন লিখেছেন, ‘এর মতো মিথ্যুক বক্তা বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টা নেই’। আরও একজন লিখেছেন, ‘জামায়াতের সব খারাপ নয়, কিন্তু এই বক্তা বড় খারাপ। অতিরিক্ত মিথ্যাবাদী।’
প্রসঙ্গত, মুফতি আমির হামজার বাড়ি কুষ্টিয়ায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল কোরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্স-মাস্টার্স করেছেন তিনি।
এমআই/এলআইএ/এএসএম