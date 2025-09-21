হলিউডেও আছে পরিচালক সমিতি, সভাপতি হলেন অস্কারজয়ী নোলান

হলিউডেও আছে পরিচালক সমিতি, সভাপতি হলেন অস্কারজয়ী নোলান
যে কোনো সমিতি ও গিল্ডের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের শোবিজে চলে উত্তেজনা, আলোচনা। বিশেষ করে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর নানা সমিতির নির্বাচন ঘিরে সবারই কৌতুহল থাকে তুঙ্গে। সেই তুলনায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের শোবিজ রিলেটেড সংগঠনগুলো খুব একটা আলোচনায় আসে না। এই যেমন সম্প্রতি নির্বাচন হয়ে গেল হলিউডের পরিচালকদের গিল্ডে।
আমেরিকার পরিচালক গিল্ডের (ডাইরেক্টর্স গিল্ড অব আমেরিকা) নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ক্রিস্টোফার নোলান। নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি সমন্বয় নিয়েছেন ইউনিয়নের দায়িত্বে।
অস্কারজয়ী নোলান তার প্রজন্মের অন্যতম সফল পরিচালক হিসেবে পরিচিত। তিনি গিল্ডের জাতীয় পরিচালকদের বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তার পূর্বসূরি লেসলি লিঙ্কা গ্ল্যাটারের জায়গায় তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি টানা দুই মেয়াদে সভাপতিত্ব করেছেন।
নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে গেল শনিবার রাতে। এতে ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নেন। ১৯,৫০০ জনেরও বেশি গিল্ড সদস্যে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি বাছাই করেছেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনে দুই বছরের জন্য সভাপতি হয়েছেন ক্রিস্টোফার নোলান। তার সঙ্গে জাতীয় সহ-সভাপতি পদে লরা বেলসি ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্যারিস বার্কলে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।
সংগঠনটিতে প্রথম সহ-সভাপতি পদে টড হল্যান্ড, দ্বিতীয় সহ-সভাপতি পদে রন হাওয়ার্ড, তৃতীয় সহ-সভাপতি পদে জিনা প্রিন্স-বাইদউড, চতুর্থ সহ-সভাপতি পদে সাইথ ম্যান, পঞ্চম সহ-সভাপতি পদে মিলিসেন্ট শেল্টন, ষষ্ঠ সহ-সভাপতি পদে লিলি অলসজেভস্কি ও সহকারী সচিব পদে জয়েস থমাস নির্বাচিত হয়েছেন।
নোলান নির্বাচিত হওয়ার পর বলেন, ‘আমার পেশাগত জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান এই নির্বাচনে সভাপতি হওয়ার সুযোগ পাওয়া। আমাদের শিল্পে বিশাল পরিবর্তন ঘটছে। এমন সময় সদস্যরা আমার উপর এই দায়িত্বে আস্থা রেখেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। আমি প্রেসিডেন্ট গ্ল্যাটারের গত চার বছরের নেতৃত্বের জন্যও ধন্যবাদ জানাই। আশা করি নতুন নির্বাচিত বোর্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের সদস্যদের সৃজনশীল ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারব।’
গত চার বছরে ডাইরেক্টর্স গিল্ড নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্যোগে সক্রিয় ছিল। তারা ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেমা ও টেলিভিশন কর প্রণোদনা সুবিধা গ্রহণ করা প্রযোজনার সেটে নিরাপত্তা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার জন্য পাইলট প্রকল্প প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিল। এছাড়া গিল্ড ক্যালিফোর্নিয়ার কর সুবিধা সম্প্রসারণের জন্যও লবিং কার্যক্রমে যুক্ত ছিল।
চুক্তি আলোচনায় গিল্ড বিদেশি স্ট্রিমিংয়ের আয়ের অংশ সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, আগামী বছরের শুরুতে ডাইরেক্টর্স গিল্ড প্রধান প্রযোজনা সংস্থা আলায়েন্স ফর মোশন পিকচার অ্যান্ড টেলিভিশন প্রডিউসার্সের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করবে।
নোলানের নির্বাচন বিরল এক উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই প্রথম কোনো হাই প্রোফাইল নির্মাতা পেশাগত শীর্ষে থাকা অবস্থায় ইউনিয়নের নেতৃত্ব নিয়েছেন।
বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিনেমা পরিচালনায় তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন সুপারহিরো সিনেমা ‘ব্যাটম্যান বিগিনস’, ‘দ্য ডার্ক নাইট’, জটিল থ্রিলার ‘ইনসেপশন’, ‘মেমেন্টো’, ‘টেনেট’ এবং ঐতিহাসিক ‘ডাংকার্ক’, ‘অপেনহেইমার’ দিয়ে। ২০২৩ সালের ‘অপেনহেইমার’ সিনেমার জন্য দুটি অস্কার জয় করেন নোলান।
নোলানের পরবর্তী বড় প্রকল্প ‘দ্য ওডিসি’। ধারণা করা হচ্ছে এই ছবিটিও বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলবে।
