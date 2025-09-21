  2. বিনোদন

দুর্ঘটনায় নয়, জুবিনের মৃত্যুর আসল কারণ জানালেন তার স্ত্রী

প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্ঘটনায় নয়, জুবিনের মৃত্যুর আসল কারণ জানালেন তার স্ত্রী গরিমা গার্গ। সম্প্রতি আচমকা কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গের প্রয়াণে স্তব্ধ ভারত। জনপ্রিয় গায়কের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে সংগীত অঙ্গনে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়েই দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। তবে জুবিনের স্ত্রী গরিমা গার্গ জানালেন আসল সত্য।

তিনি দাবি করেছেন, ডুবে নয়, খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়েই মারা গেছেন ৫২ বছর বয়সী এই শিল্পী।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গরিমা জানান, জুবিন গার্গ একটি ইয়টে করে সাত-আটজনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের একটি দ্বীপে গিয়েছিলেন। দলে ছিলেন ড্রামার শঙ্কর ও সিধার্থও। সবাই মিলে একসঙ্গে সাঁতার কেটে ফিরে আসেন ইয়টে। সকলের গায়েই ছিল লাইফ জ্যাকেট।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারও সাঁতার কাটতে নেমেছিলেন জুবিন। সেখানেই খিঁচুনি উঠে তার।

গরিমা বলেন, ‘জুবিনের আগেও কয়েকবার খিঁচুনির সমস্যা হয়েছিল। সেবার সে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু এ যাত্রা আর শেষ রক্ষা হলো না। দলের অন্য সদস্যরা বিষয়টা টের পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করেন। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। প্রায় দুই ঘণ্টা আইসিইউতে রাখা হলেও শেষমেশ চলে গেলেন তিনি।’

আসামের মন্ত্রী অশোক সিংহল জুবিনের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন। ঘোষণা করা হয়েছে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক। মন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের আকস্মিক প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আসাম শুধু এক শিল্পী নয় হারালো তার এক হৃদস্পন্দনকে। জুবিন দা ছিলেন আমাদের গর্ব, যিনি গান দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আসামের সংস্কৃতি, আবেগকে। তার শূন্যস্থান আর কোনোদিন পূরণ হওয়ার নয়।’

আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া গায়কদের একজন ছিলেন জুবিন গার্গ। ৪০টিরও বেশি ভাষায় গান রেকর্ড করেছেন তিনি। বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, নেপালিসহ নানা ভাষার গানেই রেখেছেন নিজের স্বাক্ষর।

