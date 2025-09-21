এবার কোরিয়ায় রিমেক হচ্ছে ‘দৃশ্যম’

এবার কোরিয়ায় রিমেক হচ্ছে ‘দৃশ্যম’
ভারতের জনপ্রিয় থ্রিলার মুভি সিরিজ ‘দৃশ্যম’। দক্ষিণ ভারতের সিনেমাটি হিন্দি ভাষায় রিমেক হয়েও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এবার এটি কোরিয়ান ভাষায় তৈরি হতে যাচ্ছে। এই রিমেকে পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন দিওক নোহ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোরিয়ার অ্যান্থোলজি স্টুডিওসের সভাপতি চোয়ি জে-ওন। বুসানের এশিয়ান কন্টেন্টস ও ফিল্ম মার্কেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই তথ্য দেন।
কোরিয়ায় ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির এই রিমেক অ্যান্থোলজি স্টুডিওস ও ভারতের প্যানোরামা স্টুডিওসের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে। এই প্রকল্পটি প্রথমে ২০২৩ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ঘোষণা করা হয়।
প্যানোরামা স্টুডিওস পরিচালনা করছেন প্রযোজক কুমার মানগাট পাঠক ও অভিষেক পাঠক। অ্যান্থোলজি স্টুডিওস প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রাক্তন ওয়ার্নার ব্রাদার্সের কোরিয়ান প্রোডাকশন প্রধান চোয়ি জে-ওন (জে চোয়ি নামে পরিচিত), প্যারাসাইট সিনেমার অভিনেতা সঙ্গ কাং-হো এবং খ্যাতনামা পরিচালক কিম জি-উন।
দক্ষিণ কোরিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতা দিওক নোহ ২০১৩ সালের রোমান্টিক কমেডি ভেরি অর্ডিনারি কাপল দিয়ে তার নাম জাগান, যা সাংহাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এশিয়ান নিউ ট্যালেন্ট পুরস্কার জিতেছিল। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে তিনি দ্য এক্সক্লুসিভ: বিট দ্য ডেভিল’স ট্যাটু নামে একটি সংবাদভিত্তিক থ্রিলার নির্মাণ করেন। ২০২০ সালে তিনি সাই-ফাই ধারাবাহিক এসএফ৮ এবং ২০২২ সালে নেটফ্লিক্সের রহস্যধর্মী সিরিজ গ্লিচ পরিচালনায় নিয়োজিত হন।
সবকিছু ঠিক থাকলে, কোরিয়ান রিমেকের শুটিং আগামী বছর শুরু হবে। এটি ইংরেজি ভাষাতেও তৈরি হবে।
মূল মালায়ালাম ভাষার ‘দৃশ্যম’ ছবির প্রথম পর্বটি ২০১৩ সালে মুক্তি পায়। এটি জীতু জোসেফ লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন। সিনেমার মুখ্য চরিত্রে ছিলেন সুপারস্টার মোহনলাল। এটি একটি কেবল টিভি অপারেটরের গল্প, যার সাধারণ জীবন ভেঙে যায় একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পরে। তিনি তার পরিবারকে আইনের আওতার বাইরে রাখতে যে সমস্ত চেষ্টায় লিপ্ত হন, তা দেখানো হয়। সিনেমার বিশাল সাফল্য এই গল্পকে বিভিন্ন ভাষায় রিমেক করার পথ খুলে দেয়।
এর মধ্যে রয়েছে কান্নাডা ভাষার ‘দৃশ্যা’ (২০১৪), তেলেগু ভাষার ‘দ্রুশ্যাম’ (২০১৪), তামিল ভাষার ‘পাপনাসম’ (২০১৫), হিন্দি ভাষার ‘দৃশ্যাম’ (২০১৫) এবং সিংহলী ভাষার ‘ধর্মযুদ্ধা’ (২০১৭)। ২০১৯ সালে চীনা ভাষাতেও ছবিটি ‘শীপ উইদাউট আ শেফার্ড’ নামে রিমেক হয়। সেই ছবি ১৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছিল।
মালায়ালাম ভাষার ‘দৃশ্যম ২’ মহামারীর সময় নির্মিত হয় এবং ২০২১ সালে সরাসরি স্ট্রিমিং সেবায় মুক্তি পায়।
প্রসঙ্গত, সিনেমায় দীর্ঘ দিনের ক্যারিয়ারে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন ‘দৃশ্যম’ ছবির অভিনেতা মোহনলাল।
এলআইএ/জিকেএস