গান-অভিনয় ছেড়ে কি তবে ধর্মে মনোযোগ দিচ্ছেন তাহসান

প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গান-অভিনয় ছেড়ে কি তবে ধর্মে মনোযোগ দিচ্ছেন তাহসান- এই প্রশ্ন উঠছে বেশ জোরেশোরেই। অতি সম্প্রতি ‘এটাই আমার শেষ কনসার্ট!’- বলে মেলবোর্নে এক কনসার্টে ঘোষণা দিয়ে চমক দিলেন জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খান। সেখানে তিনি বলেছেন, স্টেজে আর কখনো গাইবেন না। মেয়ে বড় হচ্ছে। তারও বয়স হচ্ছে। এই বয়সে এসে মুখভর্তি দাড়ি রেখে গান করতে চান না তিনি। অভিনয় থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন গেল কয়েক বছর ধরে।

তার এই ঘোষণায় ভক্তরা বেশ হতাশই বটে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই তাহসানকে গান না ছাড়ার অনুরোধও জানিয়েছেন।

ক্যারিয়ারের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় কনসার্ট করছেন তাহসান। সঙ্গে আছে তার দলও। গত ৬ সেপ্টেম্বর অ্যাডিলেড থেকে শুরু হয়েছে তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ডের অস্ট্রেলিয়া সফর। অ্যাডিলেডের পর ৭ সেপ্টেম্বর ব্রিসবেন, ১৩ সেপ্টেম্বর সিডনি এবং ২০ সেপ্টেম্বর মেলবোর্নে গান শোনান তাহসান। ২৭ সেপ্টেম্বর গাইবেন পার্থে।

২০ সেপ্টেম্বর মেলবোর্নে গাইতে মঞ্চে উঠেছিলেন তিনি। গানের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ‘এটাই আমার লাস্ট কনসার্ট। আস্তে আস্তে মিউজিক ক্যারিয়ারটাও গুটিয়ে ফেলবো।’

jagonews24অস্ট্রেলিয়ায় কনসার্টে তাহসান

গান ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ‘মেয়ে বড় হচ্ছে। এখন কি দাঁড়ি রেখে স্টেজে দাঁড়িয়ে এমন লাফালাফি করতে ভালো লাগে? মনে হয় না।’

এরপর বেশ সিরিয়াস হয়ে বলেন, ‘অভিনয় থেকে বিরতি নেওয়া শুরু করেছি বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। গান থেকেও বিরতি নেওয়া শুরু করেছি। এই রাতটি হয়তো আপনাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর হয়তো আসা হবে না মেলবোর্ন। বাট, আই উইল মিস ইউ।’

এই ঘোষণায় মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় ভেন্যুতে উপস্থিত হাজারো দর্শক। অনেকেই তখন আবেগে কেঁদে ফেলেন।

তাহসান জানালেন তিনি তার সব সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টও ডিএক্টিভেট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভক্তরা আর আগের মতো তাকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেখতে পাবেন না।

তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, গান-অভিনয় ছেড়ে কি তবে ধর্মে মনোযোগ দিচ্ছেন তাহসান!

এলআইএ/জিকেএস

