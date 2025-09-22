  2. বিনোদন

শাকিবের পর এবার সিয়ামের নায়িকা সাবিলা নূর

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাকিবের সঙ্গে সাবিলা, ডানে সিয়াম

শাকিবের পর এবার সিয়ামের নায়িকা হতে যাচ্ছেন সাবিলা নূর, এমন খবর উড়ে বেড়াচ্ছে ঢালিউডের অন্দরে। বর্তমান প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদকে নিয়ে নতুন সিনেমা বানাচ্ছেন নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়। সিনেমার নাম ‘রাক্ষস’। এর নায়িকা কে হচ্ছেন তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ছিল কৌতূহল।

সিয়ামের বিপরীতে প্রথমে বেশ কয়েকজন নায়িকার নাম শোনা গিয়েছিল। তবে তাদের কাউকেই চূড়ান্ত করা হয়নি। এবার মিললো নতুন খবর। ‌‘রাক্ষস’ সিনেমায় সিয়ামের সঙ্গে রোমান্স করবেন সাবিলা নূর।

এর আগে রায়হান রাফীর পরিচালনায় শাকিব খানের বিপরীতে ‘তাণ্ডব’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল সাবিলার। শাকিবের পর এবার সিয়ামের সঙ্গে জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন তিনি। সূত্র বলছে, সাবিলা নূর ইতোমধ্যেই ‘রাক্ষসের’-এর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। শিগগিরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসা পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চান না সিনেমাসংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে ‘রাক্ষসের’-এর নায়ক-নায়িকাসহ পুরো অভিনয়শিল্পীর নাম প্রকাশ করা হবে।

মেহেদী হাসান হৃদয়ের প্রথম সিনেমা ‘বরবাদ’। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন শাকিব খান। তার বিপরীতে দেখা যায় কলকাতার নায়িকা ইধিকা পালকে। এবার তিনি বাজি ধরেছেন সিয়ামকে নিয়ে। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের রোজার ঈদে সিনেমাটি বড় পর্দায় মুক্তি দেওয়া হবে বলেও নিশ্চিত করেন তিনি।

