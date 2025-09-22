বাঁধন কেন নাগিন?
নতুন নাম পেয়েছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। বলা যায় নতুনভাবে সাইবার বুলিং হচ্ছে তাকে নিয়ে। বাঁধনকে এখন ‘নাগিন’ বলে ডাকছেন অনেকে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে তিনি নিজে সেই কথা জানিয়েছেন।
তিনি দাবি করেন, এখন তাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নাগিন বলে ডাকছেন অনেকে। বাঁধন লিখেছেন, ‘আমি জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়গুলো কাটাচ্ছি (বিস্তারিত পরে বলব)। আমাকে গালি দেওয়ার শব্দভাণ্ডার আপগ্রেড হয়েছে। এখন নতুন শব্দ হলো ‘নাগিন’!’
এ বিষয়ে বাঁধন আরও বলেন, ‘মানুষ আমাকে নানা নামে ডেকেছে। কিন্তু এই নামটি একদম নতুন। সত্যি বলতে আমি ‘নাগিন’ নামটি খুব পছন্দ করেছি। সবাই রাস্তা খালি করুন, শহরে নাগিন আজমেরী হক এসেছে।’
আগেও বাঁধন জানিয়েছিলেন, সাইবার বুলিং তাদের কাছে চলমান সমস্যা। তিনি বলেন, ‘প্রথমত, আমি কোনো জায়গায় যাইনি। এটা আমার সচেতন সিদ্ধান্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, আক্রমণ আমাকে আগেও করা হতো, জুলাই আন্দোলনের সময়ও করা হয়েছে। এটি খুবই নিন্দনীয় কাজ।’
সহকর্মীদের ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হচ্ছেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘কিছু কাছের পরিচিত মানুষ, সহকর্মীরাও ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ করেছেন। তবে একজন কী ধরনের ব্যবহার করবে তা আমি নির্ধারণ করতে পারি না।’
ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই রাজপথে সরব ছিলেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছিলেন তিনি সব সময় সক্রিয়। তবে সম্প্রতি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন অভিনেত্রী।
গত মার্চ মাসের শেষ দিকে কিছু নেটিজেন অভিনেত্রীকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর এজেন্ট হিসেবে দাবী করেছিলেন। সেই সময় একটি পোস্টে হতাশা প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন, ‘আবারও ‘র’ এজেন্ট হয়ে গেলাম। কী দারুণ এক যাত্রা!’
