গান ছেড়ে দিচ্ছেন তাহসান, ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে যা বললেন রওনক

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সম্প্রতি সংগীত ও অভিনয় জীবনের অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাহসান খান। সেই ঘোষণার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ভক্ত ও অনুরাগীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং সমালোচনায় মেতেছেন। এবার এই বিষয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলেছেন অভিনেতা রওনক হাসান। তিনি মনে করছেন, এখানে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাহসানের ঘোষণার বিস্তারিত উপলব্দি না করেই বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে।

রওনক লেখেন, ‘তাহসান যখন অবসরের ঘোষণা দেন, তখন উপস্থিত দর্শকরা সমস্বরে ‘নোওওওও’ বলে প্রতিক্রিয়া জানান। সেই সময় তাহসান হাসতে হাসতে, দুষ্টুমি করে বডি ল্যাংগুয়েজসহ বক্তব্যটি দিয়েছেন। তার এক্সপ্রেশন মোটেই সিরিয়াস ছিল না। কিন্তু এখন পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টালগুলো সেই লাইন কোট করে কার্ড বানাচ্ছে, পোস্ট দিচ্ছে, ফলে বিষয়টি অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছে।’

রওনক আরও বলেন, ‘সামনাসামনি বলা কথার সঙ্গে ব্যক্তির অভিব্যক্তি ও বডি ল্যাংগুয়েজ থাকে। তখন কথাটির যে অর্থ দাঁড়ায় সেই একই কথা লিখিত আকারে প্রকাশ হলে কিন্ত অর্থ বদলে যেতে পারে। সে লেখায় কোনো আবেগ থাকে না। তিনি রেগে বলেছেন নাকি সিরিয়াস অথবা দুষ্টুমি করেছেন সেগুলো উল্লেখ থাকে না। তাই অর্থ বদলে যেতে পারে। হাসতে হাসতে দুষ্টুমি করে একটি লাইনকে এতো সিরিয়াসলি নেবার প্রয়োজন নেই বলে আমার মনে হয়। আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তিনি অবশ্য পরবর্তীতে তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করবেন। তখনই ঠিকভাবে বিচার করা উচিত।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘এমনিতেই শিল্প সাহিত্যের মানুষদের অপদস্থ করতে পারলে এক শ্রেণির মানুষদের বিকৃত আনন্দ হয়। আর এখনতো তার মচ্ছব চলছে। তাই তাদের আরও উৎসাহ আমরা না দেই। শিল্প সাহিত্যের সাথে যুক্ত মানুষদেরতো আরো ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। কই? যারা সত্যিকার অর্থে শিল্প সাহিত্য করে নাম যশ অর্থ বিত্ত অর্জনের পর শিল্প সাহিত্যকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে তাদের নিয়েতো এতো ঝড় উঠতে দেখলাম না। এতোগুলো বছর অভিনয় ও গান দিয়ে মাতিয়ে রাখার পর এইটুকু ধৈর্য তাহসান ডিজার্ভ করে।’

রওনক সকলকে ধৈর্যশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন, ‘আপনি যা খুশি বলেন। তবে যেটা সিরিয়াসলি বলবে সেটার উপর ভিত্তি করে।’

