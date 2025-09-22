তাহসানের অবসরের গুঞ্জনে যা বললেন মিথিলা
সম্পর্ক অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে তাদের। বর্তমানে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে অন্য সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। তবুও ভক্তদের নজরদারি কমে না তাদের উপর থেকে। কোনো ঘটনা হলেই আলোচনা শুরু হয়। তেমনি আবারও আলোচনায় এলেন সাবেক তারকা দম্পতি তাহসান-মিথিলা।
যখন সংগীত জগত থেকে তাহসানের অবসরের খবর গুঞ্জন আকারে ছড়িয়ে পড়ল অনেকে স্বাভাবিকভাবেই মিথিলার ফেসবুক ওয়ালে চোখ রাখছিলেন। তিনি কি লেখেন সেটা নিয়ে আগ্রহ সবার। মিথিলাও অবশ্য লিখেছেন। তবে তিনি তাহসানকে নিয়ে নয়, নিজের ব্যস্ততা নিয়েই মনোযোগী।
মিথিলা নিজের ফেসবুকে বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘আমার প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পেরে মনটা ভরে গেল। নারী ও জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ‘সুফিয়া কামাল সেমিনার সিরিজ’-এ আমার পিএইচডি গবেষণার কিছু অংশ উপস্থাপন করেছি।’
পরে তিনি যোগ করেছেন, ‘লিঙ্গ এবং প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষা নিয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ পেলাম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দারুণ একটি সময় কাটল। তাদের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’
গেল মাসের শেষে মিথিলা জানান, তিনি সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
এলআইএ/এমএস