ফিলিস্তিনে হত্যাকাণ্ডের জন্য মোদিকে দায়ী করলেন অভিনেতা

ফিলিস্তিনে হত্যাকাণ্ডের জন্য মোদিকে দায়ী করলেন অভিনেতা
ফিলিস্তিনে হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও দায়ী করলেন দক্ষিণী অভিনেতা প্রকাশ রাজ। তার সঙ্গে অভিনেতা সত্যরাজ এবং নির্মাতা ভেত্রিমারনও এমনটা মনে করেন। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিয়ে তারা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন।
বক্তব্যে প্রকাশ রাজ বলেন, ‘যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলাকে রাজনীতি বলা হয়, তবে হ্যাঁ এটা রাজনীতি। আর আমরা কথা বলবই। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, নেতারা হাত মেলাবেন, কিন্তু কোনো মা তার সন্তানকে, কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে আর কোনো শিশু তার বাবাকে ফেরত পাবে না। এই সত্যকে কেউ বদলাতে পারবে না।’
ইসরায়েলের পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দায়ী করে তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে ফিলিস্তিনে যে অবিচার চলছে, তার জন্য শুধু ইসরায়েল নয়, আমেরিকাও দায়ী। আর নরেন্দ্র মোদির নীরবতাও সমানভাবে দায়ী।’
অভিনেতা সত্যরাজ বলেন, ‘গাজায় দখলদার ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধ। কীভাবে আবাসিক এলাকায় বোমা ফেলা হয়? হাসপাতাল-স্কুলে হামলা চালানো হয়? মানবতা কোথায় গেল?’
চলচ্চিত্র নির্মাতা ভেত্রিমারনও একই সুরে বলেন, ‘ফিলিস্তিনে আগ্রাসন আসলে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। শিশু, নারী, সাধারণ মানুষ, কারও জন্যই নিরাপদ জায়গা নেই গাজায়।’
চলমান ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে সরব হয়েছেন ভারতের অনেক তারকাই।
এলআইএ/জিকেএস