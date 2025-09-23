‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকে আর দেখা যাবে না শিমুলকে

‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকে আর দেখা যাবে না শিমুলকে
শোবিজে শুরুটা হয়েছিল ক্যামেরার পেছনে কাজের স্বপ্ন নিয়ে। কাজল আরেফিন অমির সহকারী হিসেবে পথচলা শুরু করেছিলেন শিমুল শর্মা। তবে জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর কল্যাণে তিনি এখন পরিচিত মুখ।
সিরিজটির পঞ্চম সিজনেও তার উপস্থিতি দর্শকদের বিনোদন দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ গুঞ্জন উঠেছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকে আর দেখা যাবে না শিমুলকে! কদিন আগে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনেও ছিলেন না তিনি। এমনকি নতুন পোস্টারেও নেই শিমুলের ছবি।
এ প্রসঙ্গে শিমুল বলেন, ‘গল্পের প্রয়োজনে আমাকে রাখা হয়েছিল। যেহেতু কাবিলা ভাইয়ের আম্মা অসুস্থ। তাই গল্প অনুযায়ী আমাকে নোয়াখালী যেতে হচ্ছে। তবে আবারও প্রয়োজন হলে ফিরব ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ।’
তিনি আরও জানান, ‘আমি নিজেকে সবসময় অমি ভাইয়ের টিমের মানুষ মনে করি। এখন ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে সময় দিচ্ছি। মূলত নির্মাতা হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই শোবিজে এসেছি। কয়েকটি জায়গায় কথা হয়েছে। এরমধ্যে একটি কনটেন্টে অভিনয় করেছি, যেটির পোস্ট-প্রোডাকশন চলছে। শিগগিরই এটি বঙ্গ-তে মুক্তি পাবে।’
ধারাবাহিক নিয়ে নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি বলেন, গত আট বছর ধরে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগোচ্ছে। এখানে অনেক চরিত্র আসবে, কেউবা বিদায় নেবে। এটা স্বাভাবিক। গল্পের প্রয়োজনেই সবকিছু হয়, কাউকে জোর করে সরানো বা যোগ করার সুযোগ নেই।
এদিকে শিমুল আপাতত না থাকলেও আবার ফিরছেন নেহালরূপী তৌসিফ মাহবুব। আগের মতোই থাকছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, লামিয়া লাম প্রমুখ শিল্পীরা।
