শাহরুখ ও আরিয়ানের বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকার মানহানি মামলা

শাহরুখ ও আরিয়ানের বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকার মানহানি মামলা
আবারও ‘এনসিবি’র সাবেক কর্মকর্তা সমীর ওয়াংখেড়ের নজরে পড়েছেন বলিউড বাদশার ছেলে আরিয়ান খান। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ-পুত্রের প্রথম নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাড্স অফ বলিউড’। সিরিজের একটি চরিত্রের সঙ্গে দর্শক মিল পেয়েছে সমীর ওয়াংখেড়ের। চরিত্রটির মাধ্যমে ‘এনসিবি’র সাবেক কর্মকর্তাকে নাকি খোঁচা দিয়েছেন আরিয়ান! এই অভিযোগে আরিয়ান ও শাহরুখের বিরুদ্ধে ২ কোটি রুপির (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ কোটি টাকা) মানহানির মামলা করেছেন সমীর ওয়াংখেড়ে।
এই সিরিজে বলিউডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন আরিয়ান। এর মধ্যে অন্যতম আরিয়ানের মাদককাণ্ড। ২০২১ সালে মাদক গ্রহণের অভিযোগে একটি ক্রুজ পার্টি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আরিয়ানকে। সেই সময়ে এনসিবি কর্মকর্তা ছিলেন সমীর। সংশোধনাগারেও থাকতে হয়েছিল শাহরুখপুত্রকে। পরে এই মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন তিনি।
‘ব্যাড্স অফ বলিউড’ ওয়েব সিরিজে এক এনসিবি কর্মকর্তার চরিত্রকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সেই চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন, তার সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যও রয়েছে সমীর ওয়াংখেড়ের, দাবি নেটাগরিকের। সেই চরিত্রটি দেখেই মামলা ঠুকেছেন সমীর। আবেদনে এই সিরিজকে ‘মিথ্যা, মানহানিকর ও বিদ্বেষপরায়ণ’ বলে দাবি করেছেন সমীর।
সাবেক এনসিবি কর্মকর্তার দাবি, ‘মাদকবিরোধী সংস্থার বিরুদ্ধে এই ওয়েব সিরিজ খুবই নেতিবাচক এবং ভিত্তিহীন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উপরেও মানুষের আস্থা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে এই সিরিজ।’ সমীরের দাবি, তার ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সিরিজটি তৈরি করা হয়েছে।
এই সিরিজে অভিনয় করেছেন ববি দেওল, লক্ষ্য, রাঘব জুয়াল, অন্যা সিংহ। এ ছাড়া অনেক তারকার ক্যামিও রয়েছে সিরিজটিতে।
