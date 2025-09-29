শীর্ষে ‘রক্তবীজ ২’
টালিউডে পূজা উপক্ষক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমার অবস্থা বেশ রমরমা। প্রেক্ষাগৃহে একের পর এক বিভিন্ন স্বাদের বাংলা সিনেমাকে ঘিরে দর্শকের উন্মাদনা চলছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর বড়পর্দায় সব অপেক্ষা শেষে মুক্তি পেয়েছে ‘রক্তবীজ ২’। অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার এ সিনেমা এরই মধ্যে দর্শক দেখতে হলে ভিড় করছেন।
পূজায় অন্যান্য সিনেমার তুলনায় ‘রক্তবীজ ২’ পেয়েছে কম শো। বরং তার তুলনায় শোয়ের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে টালিউডের হিট পরিচাক জুটি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের নির্মিত সিনেমা। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূজার অন্য সিনেমাগুলোকে হারিয়ে, পূজার সিনেমার দৌড়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে ‘রক্তবীজ ২’।
‘রক্তবীজ ২’সিনেমার পোস্টার
কম শো পাওয়ার পরও বক্স অফিসে এখন পর্যন্ত যে ফলাফল ‘রক্তবীজ ২’র তা নির্মাতার মন ভালো করে দিচ্ছে। সিনেমাটি মুক্তির দ্বিতীয় দিনে সকাল ১০টার মধ্যেই ৩৫টিরও বেশি শো সম্পূর্ণ হাউসফুল হয়ে যায়। তৃতীয় দিনে যে হাউসফুল শোর সংখ্যা প্রথম দিনের তুলনায় কয়েকগুণ হবে তা আশা করছেন বাংলা সিনেমার দর্শক। পূজার আরও এক সিনেমা ‘রঘু ডাকাত’র তুলনায় কম সংখ্যক শো পাওয়া সত্ত্বেও ছবির কনটেন্ট ও দর্শকের ভালোবাসায় বলে বলে গোল দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শিবু-নন্দিতার ছবি। ছবিটি তাকে দিচ্ছে কঠিন পাল্লা।
চলচ্চিত্র বিশ্লেষকরা বলছেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে পূজায় বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক তৈরি হবে এ সিনেমার হাত ধরে। প্রথম সিনেমাটি খাগড়াগড় বিস্ফোরণের ঘটনার প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করা হয়েছিল।
আরও পড়ুন
সমাবেশে ৪১ জনের মৃত্যুতে বিজয়কে কি গ্রেফতার করা হবে
জুবিনকে নিয়ে যে কারণে আবেগপ্রবণ শুভশ্রী
এবার নন্দিতা-শিবপ্রসাদের ফ্রেমে ফুটে উঠবে রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফরের গল্প। জানা যায়, নড়াইলের ভদ্রবিলার চাঁচড়া গ্রামের ঘোষবাড়িতে রাধা-গোবিন্দ মন্দির, ঘাটবাঁধানো পুকুর, বড় দালান, এমন পরিবেশেই শৈশবের বছর পাঁচেক কাটিয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শুভ্রাদেবী। সেই ঘটনাই দেখা যাবে ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমায়।
এমএমএফ/জিকেএস