আসিফ আলতাফের মন খারাপের গান ‘ব্যবধান’
‘ধীরে ধীরে বাড়ছে ব্যবধান, দুইদিকে ছুটল দুটি প্রাণ’ এমন কথায় মুক্তি পেয়েছে আসিফ আলতাফের মিউজিক ভিডিও ‘ব্যবধান’। নিজের লেখা, সুর ও কম্পোজিশনে গানটি গায়কের ইউটিউব চ্যানেল ‘আসিফ আলতাফ অফিসিয়াল’ ও তার ফেসবুক প্রোফাইলে মুক্তি দেওয়া হয়।
‘ব্যবধান’ গানটি নিয়ে আসিফ আলতাফ বলেন, ‘যার সাথেই থাকি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রঙের ছোঁয়া লাগে, মনে হয়- তাকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব এক দুঃস্বপ্ন! তবু কোনো এক সময়ে দূরত্ব বাড়তেই থাকে, অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে ওঠে, তৈরি হয় ব্যবধান, সেই ব্যবধানের গল্পেই জন্ম নিল এই গান। হয়তোবা, শ্রোতাদের হৃদয়েও এই সুর খুঁজে পাবে প্রতিচ্ছবি।’
তিনি আরও বলেন, ‘যে কোনো ভাষায় বিরহের গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গানটা ঠিকঠাকমতো হলে শ্রোতারা বহুদিন মনে রাখে। এর আগে সব ধরনের গান করেছি। বিরহের গানও গাওয়া হয়েছে। এবার ভাবলাম একটা নিরেট মন খারাপের গান করি। লেখাও প্রস্তুত ছিল। করে ফেললাম। আশাকরি দর্শকের ভালো লাগবে।’
মিউজিক ভিডিও নিয়ে আসিফ আলতাফ বলেন, ‘দেশের বাইরে মনোরম পরিবেশে গানটির ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। দর্শক এই গানে মন, কান ও চোখের আরাম অনুভব করবেন।’
ক্যারিয়ারের প্রথমদিকে ‘জুতো’ এবং ‘যন্ত্র’ গান দিয়ে স্বকীয়তা প্রকাশ করেন আসিফ আলতাফ। জীবনমুখী গানের শিল্পী নচিকেটা চক্রবর্তীর সঙ্গে ‘কাঁটাতার’, ‘লক্ষ্য একই’। এরপর শ্রোতাদের একের পর এক উপহার দেন, ন্যান্সির সঙ্গে ‘সুবহি সাদিক’, লগ্নজিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে ‘দূরত্ব’ ও ‘প্রেমে পড়ি’। গানগুলো বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতারা পছন্দ করেছেন।
তার গাওয়া ‘টাকা’ শিরোনামের গানটি এক কোটির বেশি দর্শক দেখেছেন। জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তীতে ভারতের চাপিয়ে দেওয়া বন্যা ও এদেশের ভারতীয় দালালদের নিয়ে লেখেন প্রতিবাদী গান ‘দালালের বন্যা’। গানটি তখন কয়েক কোটি দর্শক শুনেছেন। উল্লেখিত গানগুলো ছাড়াও আসিফ আলতাফের ‘আমার পাড়ায়’, ‘ঠিক হাজার বছর পর’, ‘এক কাপ চা’, সুফি ঘরানার গান ‘ফিকির’সহ বেশকিছু গান ভিন্নধর্মী শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।
এমআই/এমএমএফ/জিকেএস