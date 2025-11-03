‘সালমান শাহ বেঁচে থাকলে বলিউডকে হারিয়ে দিত ঢালিউড’

‘সালমান শাহ বেঁচে থাকলে বলিউডকে হারিয়ে দিত ঢালিউড’
ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহ। অভিনয় ও স্টাইলে তিনি কিংবদন্তি হয়ে আছেন এই দেশের সিনেমায়। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মাত্র ২৫ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তিনি। মৃত্যুরপ্রায় তিন দশক পরও তার জনপ্রিয়তা বা আলো একটুও ম্লান হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছেও তিনি হয়ে উঠেছেন অনুপ্রেরণার প্রতীক।
ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অহনারও প্রিয় নায়ক সালমান শাহ। তিনি সম্প্রতি ফেসবুকে লিখেছেন সালমানকে নিয়ে অনেক কথা। তার মতে, যদি সালমান শাহ আজও বেঁচে থাকতেন তাহলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি বলিউডকেও ছাড়িয়ে যেত।
আরও পড়ুন
বিশ্বাসই করতে পারি না সালমান শাহ হত্যায় ডন জড়িত : সাইফুল
সালমান শাহকে বড় ভাই ও সামিরাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন শাবনূর
তিনি বলেন, ‘সালমান শাহ যদি থাকতেন বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি বলিউডের চেয়েও এগিয়ে যেত। একটা ছবি আছে যেখানে শাহরুখ খান, গৌরী খান, সালমান শাহ আর তার স্ত্রী একসঙ্গে। ওই ছবিটা দেখলেই বোঝা যায় সালমান শাহ কী ছিলেন সে সময়। তার স্টাইল, তার লুক, তার উপস্থিতি সবকিছুতেই ছিল এক অন্যরকম ম্যাজিক। আজও অনেকেই তার স্টাইল নকল করে, কিন্তু তার মতো হওয়া সম্ভব নয়।’
অহনা আরও বলেন, ‘চিন্তা করেন তো, সালমান শাহ আর শাহরুখ একসঙ্গে যদি কোনো সিনেমা করতেন, কী হতো? তখন হয়তো ঢালিউড আর বলিউডের মধ্যে একটা অসাধারণ মেলবন্ধ তৈরি হতো। বাংলাদেশের শিল্পীরা বলিউডে কাজ করতেন, আর বলিউডের তারকারা আসতেন ঢাকায় সিনেমা করতে। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর কখনো পূরণ হবে না।’
১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় সালমান শাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তখন এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়। দীর্ঘ ২৯ বছর পর আদালতের নির্দেশে তার মৃত্যুর মামলা হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণ করে পুলিশ। গত ২১ অক্টোবর সালমানের মামা আলমগীর কুমকুম রমনা থানায় মামলা করেন, যাতে অভিনেতার সাবেক স্ত্রী সামিরা হককে প্রথম আসামি করা হয়।
এলআইএ/এমএস