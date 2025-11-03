কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের সিনেমা

কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের সিনেমা
নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রান্তিক চরের মানুষের জীবনযাপন নিয়ে নির্মিত সিনেমা ‘নয়া মানুষ’। ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পঞ্চম আসরে সিনেমাটি অংশ নিচ্ছে।
এই ফেস্টিভ্যালে মিশর, জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান ও ভারতের চলচ্চিত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের ‘নয়া মানুষ’ প্রদর্শিত হবে।
আ. মা. ম. হাসানুজ্জমানের ‘বেদনার বালুচরে’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবিটির সংলাপ ও চিত্রনাট্য করেছেন মাসুম রেজা। এ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, রওনক হাসান, মৌসুমি হামিদ, আশিস খন্দকার, ঝুনা চৌধুরী, শিখা কর্মকার, নিলুফার ওয়াহিদ, বদরুদ্দোজা, মাহিন রহমান, নাজমুল হোসেন, স্মরণ সাহা, সানজানা মেহরান ও শিশু শিল্পী ঊষশী।
সিনেমাটির পরিচালক সোহেল রানা বয়াতি। তিনি বলেন, ‘আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'নয়া মানুষ' বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করছে, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। এই উৎসবে বাংলাদেশের একমাত্র সিনেমা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরে জায়গা করে নেবে।’
২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।
এমআই/এলআইএ/এমএস