এন্ড্রু কিশোর একটি কণ্ঠ, একটি সোনার নদী : কনকচাঁপা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
এন্ড্রু কিশোর ও কনকচাঁপা

বাংলা গানের প্লেব্যাক সম্রাট এন্ড্রু কিশোরের জন্মদিন আজ। ১৯৫৫ সালের এই দিনে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করা এই কিংবদন্তি গায়ক দীর্ঘ ক্যান্সারের সঙ্গে সংগ্রামের পর ২০২০ সালের ৬ জুলাই না ফেরার দেশে চলে যান। তবে তার কণ্ঠ আজও বাংলা সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে অমর।

গায়কের জন্মদিনে আবেগঘন এক পোস্ট শেয়ার করেছেন তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী সংগীতশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। তিনি লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন, হে তরল সোনা মাখানো কণ্ঠের রাজা এন্ড্রু কিশোর দাদা! শারীরিকভাবে না থাকলেও তিনি আগের চেয়ে আরও বেশি আপন ও প্রয়োজনীয় হয়ে আছেন।’

কনকচাঁপা আরও বলেছেন, ‘একজন এন্ড্রু কিশোর একটি কণ্ঠ, একটি সোনার নদী। সিনেমা হলে যখন তার গান বাজে, পুরো হল যেন সেই কণ্ঠের আওয়াজে ভরে যায়। তিনি যখন গান ‘ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে’ গাইতেন, তখন সমস্ত শ্রোতার মধ্যে এমন এক আবেগ জন্ম নিত যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আবার ‘তুমি আমার জীবন’ গানে প্রত্যেক পুরুষ ভাবতেন, এভাবেই তো প্রিয়াকে অনুভব করানো যায়!’

কনকচাঁপা স্মরণ করেন, ‘আমি চৌত্রিশ বছর তার সঙ্গে গান করেছি। তিনি এখন নেই, তবু তার কণ্ঠের প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আজও আমার হৃদয়ে অটুট। মঞ্চে গান গাইতে গিয়ে বারবার ভাবি, এতো সম্মান আমার কপালে ছিল? ও আল্লাহ, কত কিছু দিতেছ আমাদের বিনা কারণে!’

ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ছবির প্রসঙ্গে কনকচাঁপা বলেন, ‘এই ছবি ‘তোমাকে চাই’ ছবির একটি রেকর্ডিং সময়ের। আমরা গেয়েছিলাম ‘আমার নাকেরই ফুল বলেরে তুমি যে আমার’। এটি সিম্ফনি স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়েছিল।’

সবশেষে তিনি যোগ করেছেন, ‘আমাদের ‘এন্ড্রু কিশোর-কনকচাঁপা’ জুটি যে মহাশিল্পী নিজ ভালোবাসার তুলিতে এঁকেছেন, তার জন্য আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ভাইকে শ্রদ্ধা জানাই। তারা আমাদের মাঝে নেই, তবে তাদের সংগীত আজও বাঁচিয়ে রাখে বাংলা সংগীতের জাদু।’

