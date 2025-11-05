গান-অভিনয় বাদ দিয়ে অন্য পরিচয়ে ফিরছেন তাহসান

গান-অভিনয় বাদ দিয়ে অন্য পরিচয়ে ফিরছেন তাহসান
জনপ্রিয় পারিবারিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ আবারও ফিরছে নতুন মৌসুম নিয়ে। মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর এক পাঁচতারকা হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সিজনের। জানা গেছে, এতে আগের মতোই উপস্থাপকের ভূমিকায় থাকছেন জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খান।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডিসেম্বর থেকেই শুরু হবে দ্বিতীয় সিজনের শুটিং। এবারের মৌসুমে দর্শকদের জন্য থাকছে আরও বেশি হাসি, মজা ও উত্তেজনাপূর্ণ পারিবারিক প্রতিযোগিতা। নতুন সিজনে ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে এনটিভি।
তাহসান খান বলেন, ‘‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ আমার কাছে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান। এটি পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে টেলিভিশনের সামনে বসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখানে থাকে মজার তর্ক-বিতর্ক, হাসি আর পারস্পরিক ভালোবাসার মুহূর্ত। নতুন সিজনে আরও বড় পরিসরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পরিবারগুলোর সঙ্গে হাসতে, খেলতে এবং স্মৃতি তৈরি করতে মুখিয়ে আছি।’
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রথম সিজন ছিল ব্যাপক সাফল্যমণ্ডিত। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটির মোট ভিউ ছাড়িয়ে গেছে ১০০ কোটিরও বেশি, আর ২.৫ কোটিরও বেশি দর্শক সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। এখনো বঙ্গতে প্রথম সিজনের পর্বগুলো বিনামূল্যে দেখা যাচ্ছে, যা দর্শকদের মধ্যে পুরনো উত্তেজনা ফিরিয়ে দিচ্ছে।
ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সিজনের জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, সারাদেশের পরিবারগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যারা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসেন, মজার চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত তাদের জন্য এটি হবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
প্রথম সিজনে তাহসানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্র। সারাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিল ৪৮টি পরিবার, আর মোট পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি। আয়োজকদের প্রত্যাশা দ্বিতীয় সিজন জনপ্রিয়তার দিক থেকে আগের মৌসুমকেও ছাড়িয়ে যাবে।
