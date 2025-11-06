জুবিনকে খুন করা হয়েছে : আসামের মুখ্যমন্ত্রী

জুবিনকে খুন করা হয়েছে : আসামের মুখ্যমন্ত্রী
সংগীতপ্রেমীদের নাড়িয়ে দেওয়া এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় নতুন মোড় এসেছে জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যুর তদন্তে। ভারতীয় নানা গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেল, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, জুবিনের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা নয়। তাকে হত্যা করা হয়েছে।
গত সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান জুবিন গার্গ। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, এটি একটি দুর্ঘটনা। তবে তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য সামনে আসায় ঘটনাটি ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ‘বিদেশে কোনো ঘটনা ঘটলে চার্জশিট জমা দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমতি লাগে। আমি ইতোমধ্যে অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি দ্রুত অনুমতি মিলবে এবং ৮ ডিসেম্বরের মধ্যেই চার্জশিট দাখিল করা হবে।’
তিনি জানান, বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) ইতোমধ্যেই ঘটনাটিকে ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মামলায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অনিচ্ছাকৃত হত্যা ও প্রতারণাসহ ৬০টি ধারা যুক্ত করা হয়েছে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশ। তাদের মধ্যে আছেন জুবিনের ব্যান্ডের ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামী, ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, টিমের গায়িকা অমৃতপ্রভ মহন্ত এবং তার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসার। সবাই বর্তমানে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
জুবিনের মৃত্যুর পর মুক্তিপ্রাপ্ত তার শেষ ছবি ‘রই রই বিনালে’ মুক্তি পেয়েছে। দর্শকের ভালোবাসায় সেই ছবি দারুণ সাফল্য পেয়েছে।
