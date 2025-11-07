  2. বিনোদন

ঝড় তুলেছে ভৌতিক সিনেমা ‘ডায়েস ইরায়ে’, ছুঁয়েছে ৫০ কোটির ঘর

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
ঝড় তুলেছে ভৌতিক সিনেমা ‘ডায়েস ইরায়ে’, ছুঁয়েছে ৫০ কোটির ঘর
দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ‘ডায়েস ইরায়ে’ সিনেমাটি

‘লোকাহ চ্যাপটার ১: চন্দ্র’র পর ফের বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রি। এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রণব মোহনলাল অভিনীত মনস্তাত্ত্বিক হরর থ্রিলার ‘ডায়েস ইরায়ে’। গত ৩১ অক্টোবর মুক্তির পর থেকেই দর্শক- সমালোচকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে ছবিটি। মুক্তির এক সপ্তাহ না পেরোতেই বিশ্বজুড়ে ৫০ কোটি রুপি আয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছে এটি। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

রাহুল সদাশিবন পরিচালিত ছবিটিতে প্রণব অভিনয় করেছেন রোহান নামে এক তরুণ স্থপতির চরিত্রে, যিনি নিজের বাড়িতে এক অজানা অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি অনুভব করতে থাকেন। রহস্যের জাল ছিন্ন করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন এমন কিছু ভয়ানক সত্য, যা তার অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

‘ডায়েস ইরায়ে’র মাধ্যমে প্রণব এখন মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির দ্বিতীয় অভিনেতা, যার টানা তিনটি সিনেমা ৫০ কোটির বেশি আয় করেছে। এর আগে তাঁর অভিনীত ‘হৃদয়ম’ ও ‘বর্ষঙ্গলক্কু শেশম’ একইভাবে সাফল্য পেয়েছিল। এই কীর্তির আগে একই রেকর্ড ছিল শুধু তার বাবা, দক্ষিণী সুপারস্টার মোহনলালের দখলে-যিনি ‘হৃদয়পুরভম’, ‘এমপুরান’ ও ‘থুদারুম’ ছবির মাধ্যমে এই মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন। ছবিটির প্রযোজকেরা এক্সে (পূর্বে টুইটার) একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘আমাদের ছবিটির বৈশ্বিক আয় ৫০ কোটি রুপি পূর্ণ হলো।’

দর্শক ও সমালোচকদের মতে, ‘ডায়েস ইরায়ে’র ভয়াবহ আবহ, শক্তিশালী চিত্রনাট্য এবং প্রণবের তীব্র অভিনয়ই সিনেমাটিকে আলাদা উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জয়া কুরূপ ও জিবিন গোপীনাথ।

