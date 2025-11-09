  2. বিনোদন

আবারও ঢাকার মঞ্চ মাতাবে পাকিস্তানের কাভিশ

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
আবারও ঢাকার মঞ্চ মাতাবে পাকিস্তানের কাভিশ
আবারও ঢাকার মঞ্চ মাতাবে পাকিস্তানের কাভিশ

আবারও ঢাকা মাতাতে আসছে পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘কাভিশ’। আগামী ৫ ডিসেম্বর ‘ওয়েবফেস্ট-ফিল দ্য উইন্টার’-এ পারফর্ম করবে দলটি। রাজধানীর মাদানি অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত কোর্টসাইডে হবে কনসার্টটি।

বিষয়টি ইনিশ্চিত করেছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান প্রাইম ওয়েব কমিউনিকেশনস। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ইতিমধ্যে কাভিশ ব্যান্ডের সঙ্গে তাদের কথা চূড়ান্ত হয়েছে। ব্যতিক্রমী আয়োজনে সাজানো হয়েছে কনসার্টটি।

আরও পড়ুন
ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের দুই হিপহপ গায়ক
এবার ঢাকায় আসছে পাকিস্তানের আরেক ব্যান্ড, গাইবে দুইদিন 

তারা আরও জানিয়েছে, কাভিশের সঙ্গে কনসার্টে পারফম করবে বাংলাদেশের দুই জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ ও ‘মেঘদল’।

এক ফেসবুক পোস্টে আয়োজক প্রাইমওয়েব কমিউনিকেশন্স লিখেছে, ‘কিছু গান কখনও ম্লান হয় না, আমাদের সঙ্গে বাঁচে। সুর কীভাবে আত্মাকে স্পর্শ করে সেটা মনে করিয়ে দিতে ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরছে কাভিশ। সঙ্গে থাকছে শিরোনামহীন ও মেঘদল।’

এরইমধ্যে টিকটিকি.কমে ওয়েবফেস্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে দুই ক্যাটাগরিতে। এর মধ্যে সাধারণ টিকিটের মূল্য ২৪৯৯ টাকা ও ভিআইপি টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে ৪৯৯৯ টাকা।

এর আগে প্রথমবারের মতো কাভিশ রাজধানীর সেনাপ্রাঙ্গণে গত জানুয়ারিতে ‘ঢাকা ড্রিমস: কাভিশ লাইভ ইন কনসার্ট’ শীর্ষক একটি কনসার্টে পারফর্ম করে। সেই কনসার্টের আয়োজক ছিল ব্লু ব্রিক কমিউনিকেশনস।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালে গায়ক জাফর জাইদি ও মাজ মাওদুদ মিলে গড়ে তোলেন ব্যান্ড কাভিশ। তাদের প্রথম অ্যালবাম ‘গুনকালি’ প্রকাশ পায় ২০০৯ সালে। ব্যান্ডটির জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে ‘বাচপান’, ‘তেরে পেয়ার মে’, ‘মোরে সাইয়া’, ‘নিন্দিয়া রে’, ‘ফাসলে’ প্রভৃতি।

এমআই/এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে

‘চাঁদের আলো’ নির্মাতা শেখ নজরুল হাসপাতালে

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

কেটে বাদ দেওয়া হলো দীপিকার লিভারের একাংশ

ফিটনেস ধরে রাখার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন পরীমনি

ফিটনেস ধরে রাখার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন পরীমনি