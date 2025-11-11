জানা গেল শাকিব-অপুর বিয়ে গোপন রাখার আসল কারণ

জানা গেল শাকিব-অপুর বিয়ে গোপন রাখার আসল কারণ
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস আবারও ফিরে গেলেন জীবনের এক আলোচিত অধ্যায়ে। শাকিব খানের সঙ্গে তার গোপন বিয়ে ও সেই সময়কার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে নস্টালজিক হলেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের পডকাস্ট শোয়ে অংশ নিয়ে তিনি খোলামেলা কথা বলেন নিজের ব্যক্তিজীবন, প্রেম, বিয়ে, মাতৃত্ব ও শোবিজ জীবনের নানা প্রসঙ্গে।
অপু বিশ্বাস জানান, ২০০৮ সালে শাকিব খানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তবে তখন তারা দুজনই বিষয়টি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে অপু বলেন, ‘আমরা দু’জনই বিয়ের বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম। তখনকার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমাদের দু’জনেরই ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক ভাবনা ছিল। তাই একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আপাতত বিষয়টি নিজেদের মধ্যেই রাখাই ভালো।’
আগেও অপু বিশ্বাস জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের স্বার্থেই তিনি বিয়ের খবর প্রকাশ করতে চাননি। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এটি শুধু শাকিব খানের সিদ্ধান্ত ছিল না। বরং দুজনেরই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল।
অপু বিশ্বাস আরও জানান, তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ ছেলে আব্রাম খান জয়। মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জ, ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও ছেলেকে ঘিরে নিজের আবেগের কথাও অকপটে তুলে ধরেন তিনি।
২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্ম নেয় শাকিব-অপুর পুত্র আব্রাম। এরপর ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল একটি টেলিভিশন লাইভ অনুষ্ঠানে ছেলেকে কোলে নিয়ে অপু প্রকাশ করেন নিজের বিয়ের খবর। এরপর বছরজুড়ে ব্যাপক আলোচনার ঝড় ওঠে। একই বছরের ২২ নভেম্বর শাকিব খান তালাকের আবেদন করেন, যা কার্যকর হয় ২০১৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
বর্তমানে অপু বিশ্বাস অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনাতেও সক্রিয় এবং ব্যক্তিজীবনে ছেলে জয়কে নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন।
