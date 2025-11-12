  2. বিনোদন

শিক্ষার্থীর মাথা ফাটানো সেই শিক্ষককে নিয়ে যা বললেন পরীমনি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
শিক্ষার্থীর মাথা ফাটানোর ঘটনায় ক্ষোভ জানালেন পরীমনি

সুনামগঞ্জ জেলার একটি স্কুলে ক্লাস চলাকালীন এক শিক্ষকের ডাস্টারের আঘাতে এক শিক্ষার্থীর মাথা ফেটে রক্ত ঝরার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি নিজের ফেসবুকে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি অভিযুক্ত শিক্ষকের আচরণকে ‘বিকৃত মানসিকতার’ বলে অভিহিত করেছেন।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ক্লাস চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীরা বাইরে ছুটাছুটি করছিল। এই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের শাসন শুরু করেন তিনি। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে এক মেয়ে শিক্ষার্থীকে ডাস্টার দিয়ে আঘাত করেন।

আঘাতের ফলে শিক্ষার্থীর মাথা ফেটে রক্ত ঝরে। তখনও তাকে কান ধরিয়ে রেখেছিলেন শিক্ষক। পরে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা রক্ত মুছে দেওয়ানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেটিজেনরা শিক্ষকের এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এমন আঘাত মেনে নেওয়া যায় না। অনেকে প্রধান শিক্ষককে আইনের আওতায় আনা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন।

