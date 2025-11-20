জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার নির্মাতা
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। চিকিৎসা চলমান থাকলেও অবস্থার উন্নতি ঘটছে না। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাকে। পরিবার বলছে, ডাক্তার ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছেন। এরমধ্যে রেসপন্স না করলে নতুন সিদ্ধান্ত আসবে। রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে এভাবেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন ‘চাঁদের আলো’সহ একাধিক জনপ্রিয় সিনেমার নির্মাতা শেখ নজরুল ইসলাম।
দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ তিনি। সম্প্রতি মাইল্ড স্ট্রোকের কারণে তাকে ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে এই বরেণ্য পরিচালকের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন।
গেল রোববার দুপুরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানেই রয়েছেন এখনো। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার অভিনেত্রী রুমানা ইসলাম মুক্তি।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে ফেসবুক পোস্টে মুক্তি লিখেছেন, ‘আমি ইবনে সিনা হাসপাতালেই আছি। জনপ্রিয় পরিচালক শেখ নজরুল ইসলাম মামার শারীরিক অবস্থা ভালো না। ডাক্তার ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়েছেন। এর মধ্যে আল্লাহ যদি মামাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে আমাদের মাঝে মামা ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ। ওনার পরিবার সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।’
শেখ নজরুল ইসলাম নাটোরের কালীগঞ্জ থানার পিপরুল গ্রামে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাস করে চলচ্চিত্রজীবন শুরু করেন কাহিনিকার হিসেবে। খান আতাউর রহমান ও জহির রায়হানের সঙ্গে সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে নাম লেখান শেখ নজরুল। তার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘চাবুক’ মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে।
তার পরিচালিত অন্য সিনেমাগুলো হলো নদের চাঁদ, এতিম, নাগিন, মাসুম, ঈদ মোবারক, আশা, পরিবর্তন, নতুন পৃথিবী, দিদার, সালমা, বউ শাশুড়ি, কসম, বিধাতা, স্ত্রীর পাওনা, চাঁদের আলো, চাঁদের হাসি, চক্রান্ত, সিংহ পুরুষ, সব খতম, দমন, জোছনার প্রেম, মা বড় না বউ বড় প্রভৃতি।
