  2. বিনোদন

মিস ইউনিভার্সে ইতিহাস গড়লেন মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
তানজিয়া জামান মিথিলা। ছবি: সংগৃহীত

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হলো মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়লেন তানজিয়া জামান মিথিলা। বিশ্বের ১২২ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে লড়ে উঠে এলেন সেরা ৩০-এ-যা মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশের প্রথম প্লেসমেন্ট। যদিও এখানেই থেমে যায় তার পথচলা, তবু এ অর্জনকে দেশের জন্য বড় মাইলফলক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই নজর কাড়েন মিথিলা। প্রিলিমিনারি রাউন্ডে তার আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনা, স্টেজ পারফরম্যান্স এবং প্রস্তুতি বিচারকদের মন জয় করে। সুইমস্যুট রাউন্ডেও প্রশংসা কুড়ান তিনি। ‘পিপলস চয়েস’ ভোটে এগিয়ে থাকলেও ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে কিছুটা হতাশা ছিল তার।

অনেকের মনে প্রশ্ন-ভোটে এগিয়েও কেন সেরা ৩০-এর পর আর এগোতে পারেননি তিনি? নিয়ম অনুযায়ী, দর্শক ভোট ছাড়াও পারফরম্যান্স, বুদ্ধিমত্তা, উপস্থাপন দক্ষতা এবং বিচারকদের সামগ্রিক মূল্যায়ন চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করে থাকে।

মিথিলার ঐতিহাসিক সাফল্যকে ঘিরে সামাজিকমাধ্যমে উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে। পেজেন্ট প্ল্যাটফর্ম মিসোলজি অফিশিয়াল লিখেছে-
“বাংলাদেশ ও তানজিয়া জামান মিথিলাকে অভিনন্দন। মিস ইউনিভার্সে ইতিহাসের প্রথম প্লেসমেন্ট এনে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।”

‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, “এটি বাংলাদেশের জন্য ইতিহাস গড়ার মুহূর্ত। অভিনন্দন মিথিলা এবং ধন্যবাদ সব সমর্থককে।”দেশের নানা তারকাও মিথিলার এই অর্জনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এদিকে নানা বিতর্কের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’-এর মুকুট জিতেছেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে এক প্রি-পেজেন্ট মিটিংয়ে থাই কর্মকর্তার অবমাননাকর মন্তব্য নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত সেরা হয়ে ওঠেন ২৫ বছর বয়সী এই সমাজকর্মী। তাকে মুকুট পরিয়ে দেন গতবারের বিজয়ী ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কেজার থেলভিগ।

এবারের প্রথম রানারআপ হয়েছেন থাইল্যান্ডের প্রবীনার সিং। সেরা পাঁচে জায়গা পেয়েছেন ভেনেজুয়েলা, ফিলিপাইন ও আইভরি কোস্টের প্রতিযোগীরা। সুইমস্যুট রাউন্ড থেকে নির্বাচিত ৩০ জনের তালিকা ইভিনিং গাউন রাউন্ডে নেমে আসে ১২-তে এবং শেষে চূড়ান্ত ৫-এ। প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি নাদিন আইয়ুবও জায়গা করে নেন সেরা ৩০-এ।

এমএমএফ/জিকেএস

