আসামিদের ফাঁসির দাবিতে আবারও সালমান ভক্তদের মানববন্ধন
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামিদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে তার ভক্তরা। গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় গাজীপুরের কাশিমপুরে গিয়াস উদ্দিন সরকার চত্বরে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এ মানববন্ধনটি আয়োজন করেন সালমান শাহের ভক্তরা।
মানববন্ধনে উপস্থিত ভক্তরা বলেন, সালমান শাহের মৃত্যুর পর দীর্ঘ ২৯ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু মামলার আসামিদের এখনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়নি। ভক্তরা দাবি করেন, সামিরা হকসহ সকল আসামিকে দ্রুত গ্রেফতার করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ভক্ত সালমান শাহের সুপরিচিত ভক্ত মাসুদ রানা নকীব। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই অমর নায়ক সালমান শাহ হত্যার সঠিক বিচার হোক। যারা এই চিত্রনায়কের জীবন শেষ করেছে তাদের শাস্তি হোক। সালমান শাহের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য এটি জরুরি।’
ভক্তরা আরও বলেন, সালমান শাহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের এক উজ্জ্বল তারকা ছিলেন। তার মৃত্যু শিল্পজগতকে গভীরভাবে শোকগ্রস্ত করেছে। মানববন্ধনে উপস্থিত ভক্তরা বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করেন।
তারা বলেছিলেন, সালমান শাহের মৃত্যুর রহস্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। বছরের পর বছর কেটেছে কিন্তু অভিযুক্তরা শাস্তি পায়ইনি বরং নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা মানা যায় না।
