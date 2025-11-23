এবার আসছে আমেরিকান স্কুইড গেম
দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় থ্রিলার সিরিজ ‘স্কুইড গেম’। এর নতুন কোনো সিজন আর আসবে না। তবে যারা সিরিজটির ভক্ত তাদের জন্য আছে সুখবর। সিরিজটি এবার আসতে চলেছে আমেরিকার ইংরেজি সংস্করণে। এর আগে এই সিরিজের আমেরিকান সংস্করণ নিয়ে শুধু গুঞ্জন শোনা যেত। তবে এখন জানা যাচ্ছে পরিকল্পনা চূড়ান্ত। আগামী বছরের শুরুতেই শুটিং শুরু হবে সিরিজটির।
সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্পে মূল সিরিজের স্রষ্টা হোয়াং ডং হিউক এবং খ্যাতনামা পরিচালক ডেভিড ফিঞ্চার যুক্ত থাকবেন।
ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যালায়েন্সের (এফটিআইএ) ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ‘স্কুইড গেম: আমেরিকা’র শুটিং শুরু হবে আসছে বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্রধান শুটিং স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে লস এঞ্জেলেস ও ক্যালিফোর্নিয়া। পরিচালক ডেভিড ফিঞ্চার প্রকল্পের প্রধান পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। মূল স্রষ্টা হোয়াং ডং হিউক এবং কিম জি ইয়োন, পার্টসম্যান স্টুডিওর সিইও প্রযোজক হিসেবে তার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।
প্রকল্পের বিস্তারিত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। জানা গেছে এটি একটি স্পিন-অফ হিসেবে তৈরি হবে। মূল গল্পের পুনর্নির্মাণ নয়। কোরিয়ান সংস্করণের সমান্তরাল ঘটনার উপর ভিত্তি করে চলবে। সিরিজে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকে গেমগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা প্রদর্শন করা হবে।
আগে অভিনেত্রী কেট ব্লানচেট স্কুইড গেমের তৃতীয় মৌসুমে একটি কেমিও করেছিলেন। সেটি মূল চরিত্র গং ইউয়ের স্থানান্তর ইঙ্গিত করেছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি পশ্চিমা সংস্করণেও অংশ নেবেন।
যদিও পরিচালকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি তবে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য প্রায় নিশ্চিত। শুটিং সূচি অনুযায়ী, প্রকল্পটির মুক্তি ২০২৮ সালের ক্রিসমাসের সময় হতে পারে।
এলআইএ/এমএস