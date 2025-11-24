  2. বিনোদন

নতুন প্রেমে জড়িয়েছেন বাঁধন, শিগগিরই জানাবেন পরিচয়

প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
পর্দায় সাহসী, প্রথাভাঙা অভিনয়ের জন্য পরিচিত আজমেরী হক বাঁধন। ব্যক্তিগত জীবনেও লড়াই করে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন তিনি। ২০১৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর একমাত্র মেয়ে মিশেল আমানি সায়রাকে নিয়ে মিরপুরে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন এই অভিনেত্রী।

বিয়ে নিয়ে পরিবার কখনোই তার ওপর বাড়তি চাপ দেয়নি। তবে মেয়ের একটি ইচ্ছা ছিল, মায়ের জীবনে যেন আবার কেউ আসে। মা যেন সুন্দরভাবে জীবনযাপন করে। মেয়ের সেই চাওয়া এবার সত্যি হতে চলেছে।

বাঁধন জানালেন, তিনি প্রেমে পড়েছেন। খুব শিগগিরই প্রেমের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনবেন।

অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘আমি জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় কাটাচ্ছি। কাজ, আমার মেয়ে, পরিবার। সবকিছু মিলিয়ে এখন গভীর শান্তি অনুভব করছি। প্রেম নিজেও সুন্দর। সম্পর্কটা নতুন, তাই যত্ন করে এগোতে চাই। খুব শিগগিরই সবাইকে জানাবো।’

তার এই নতুন সম্পর্ক নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘এশা মার্ডার’ ছবিতে দেখা গেছে তাকে। এর বাইরে আরও দুটি প্রকল্পের কাজ শেষ করেছেন তিনি।

 

