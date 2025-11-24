তানজিন তিশাকে গভীর রাতে কল দিয়ে বিরক্ত করতেন ভারতের সেই প্রযোজক

তানজিন তিশাকে গভীর রাতে কল দিয়ে বিরক্ত করতেন ভারতের সেই প্রযোজক
অভিনেত্রী তানজিন তিশাকে ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। ‘যুগল শাড়ি’ বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নতুন অভিযোগ, ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন তিশা। কলকাতার সিনেমা ‘ভালোবাসার মরশুম’ -এর প্রযোজক শরীফ খান এই দাবি করেছেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, তিশা তার প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
এদিকে এই অভিযোগের বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিশা। গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, অভিযোগ পুরোই ভিত্তিহীন। বরং ওই প্রযোজক প্রায়ই গভীর রাতে তাকে কল দিয়ে বিরক্ত করতেন। তার ভাষ্য, ‘আমাকে চুক্তির সময়ে এক তৃতীয়াংশ টাকা দেওয়া হয়েছিল। শুটিংয়ের ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় দেড় মাস অন্য কোনো কাজ করিনি। চুক্তিতে স্পষ্ট লেখা, শুটিং বাতিল হলে এই অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।’
শরীফ খানের আচরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী। তার ভাষায়, ‘শরীফ নামে এক ব্যক্তি গভীর রাতে আমাকে ফোন করে কথা বলতে চেয়েছে। এত রাতে কেন কথা বলব? এটা পেশাদার আচরণ না। আমি দিনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। আর উনি যে এই ছবির প্রকৃত প্রযোজক এরও কোনো প্রমাণ নেই। এর বেশি কিছু বলতে হলে আমার আইনজীবী বলবেন।’
তিশার আইনজীবী জসীম উদ্দিনও অভিযোগ পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি গণমাধ্যমে বলেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী তিশা সব দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শিডিউল দিয়েছেন, কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পরিচালক ভিসা এবং শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে পারেননি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এ ব্যর্থতাই পরিচালকের ডিফল্ট হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিশার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অসহযোগিতা হয়নি। বরং শিডিউল নষ্ট হওয়ায় তিনিই সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।’
ভালোবাসার মরশুম ছবির মাধ্যমে ভারতীয় বড়পর্দায় অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তিশার। তবে নানা জটিলতায় সেটি আর সম্ভব হয়নি। এদিকে তিশা সম্প্রতি শাকিব খানের সঙ্গে ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন। চলতি বছরের শেষ দিকেই মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ছবিটি।
এলআইএ