কনসার্টে অবরুদ্ধ থেকে পালানোর খবর নিয়ে মুখ খুললেন ঐশী

প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী

গাজীপুরের শিমুলতলীতে গত শনিবার রাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও বাণিজ্য মেলা চলছিল। সেখানে আয়োজন করা হয় একটি কনসার্টের। এই কনসার্টে পারফর্ম করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী। হাজারো দর্শকের সমাগমে জমে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানস্থল।

তবে কনসার্ট চলাকালীন বা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর কিছু দুর্বৃত্ত আকস্মিকভাবে মেলায় ভাঙচুর চালানোর ঘটনা ঘটায় এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার পর বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়ে, সংঘর্ষের সময় স্টেজে থাকা ঐশী ও তার টিম সদস্যরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে প্রাণে বাঁচতে তারা দেয়াল টপকে কনসার্টস্থল ত্যাগ করেন। এসময় উত্তেজিত জনতা তার ব্যক্তিগত গাড়িও নাকি ভাঙচুর করেছে।

তবে এই খবর সম্পূর্ণ গুজব বলে দাবি করেছেন ঐশী। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ‘কনসার্টটি একদম সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে শেষ হয়। তার দল নিরাপদেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে। তাদের বেরিয়ে যাওয়ার পরই মেলায় ভাঙচুর ও মারামারির ঘটনাটি ঘটে।’

ঐশীর মা নাসিমা মান্নানও কিছু সংবাদে ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছে দাবি করেন। তিনি বলেন, ‘অনেক সংবাদে লেখা হচ্ছে ঐশীকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। অথচ এমন কিছু একদমই ঘটেনি। ঐশী কনসার্ট শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই মারামারি শুরু হয়।’

ঘটনার পর ঐশী তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি বিবৃতিও দেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘গতকাল আমার কনসার্ট থেকে প্রস্থান করার পর গাজীপুর শিমুলতলী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। তার সঙ্গে আমার বা আমার টিমের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আমরা অনুষ্ঠানস্থল নিরাপদে ত্যাগ করার পরেই ঘটনাটি ঘটে।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমাকে নিয়ে কিছু ভুল ও অসত্য তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে। সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।’

এদিকে মেলার আয়োজকদের সূত্র জানা গের, সিগারেটের দাম নিয়ে তর্কাতর্কি থেকে রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেলায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরই ভাঙচুর শুরু হয়।

 

