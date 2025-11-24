শাকিবের ‘প্রিন্স’ ছবিতে কে এই দ্বিতীয় নায়িকা

শাকিবের ‘প্রিন্স’ ছবিতে কে এই দ্বিতীয় নায়িকা
ঢাকাই চলচ্চিত্রের সুপারস্টার শাকিব খান অভিনয় করতে যাচ্ছেন ‘প্রিন্স’ সিনেমায়। নানা কারণেই সিনেমাটি রয়েছে আলোচনায়। আসন্ন রোজার ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে শুটিং শুরু না হওয়ায় ছবিটি পরবর্তী ঈদে মুক্তির কথা ভাবছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
সিনেমাটির শুটিং পেছানোর অন্যতম কারণ হিসেবে শোনা যাচ্ছে, কাস্টিংয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়ায় এখনো সব অভিনয়শিল্পীর চূড়ান্ত তালিকা ঠিক হয়নি। ফলে শুটিং শুরুও পিছিয়ে গেছে। তবে অনেক চমক রয়েছে এই সিনেমায়। এতে শাকিবের বিপরীতে দুই নায়িকা থাকবে। তাদের একজন তাসনিয়া ফারিণ এরইমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।
এবার জানা গেল দ্বিতীয় নায়িকার নামও। এমনই দাবি করেছে কলকাতার গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা। তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফারিণের পাশাপাশি এক ভারতীয় নায়িকা থাকবেন শাকিবের বিপরীতে।
জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু
গুঞ্জন হিসেবে দাবি করা হয়েছে, সেই নায়িকা টালিউডের অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। দেবের বিপরীতে ‘প্রজাপতি ২’ ছবিতে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকে ‘প্রিন্স’ ছবি দিয়ে শাকিবের বিপরীতে রাজকীয় যাত্রা হবে তার বাংলাদেশের সিনেমায়।
তবে ‘প্রিন্স’ ছবিতে জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর থাকার ব্যাপারটি অফিসিয়ালি নিশ্চিত করা হয়নি।
এদিকে গুঞ্জন রয়েছে, এই ছবির গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা জ্যাকি শ্রফকে দেখা যেতে পারে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ শিল্পী তালিকা ঘোষণা করবে।
জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু
সিনেমাটি পরিচালনা করছেন আবু হায়াত মাহমুদ, আর ক্যামেরায় থাকছেন বলিউডের চিত্রগ্রাহক অমিত রায়।
