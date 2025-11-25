বড়দিনে ‍মুখোমুখি দেব-শুভশ্রী

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৯:৪৪ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
গত বছর ২০ ডিসেম্বর একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিল ‘খাদান’ এবং ‘সন্তান’-দুটি ভিন্ন স্বাদের সিনেমা। সেসময় দর্শক এবং সমালোচকের নজর এড়িয়ে যায়নি সিনেমাগুলোর মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা। যদিও চলতি বছর ‘ধুমকেতু’ সিনেমার প্রচারে আবার মঞ্চে দেখা গিয়েছিল এই জুটিকে, তারপরের ঘটনার কথা সবারই জানা।

এই মুহূর্তে দেব এবং শুভশ্রী দুজনেই ব্যস্ত আগামী সিনেমার প্রচারে। আগামী বড়দিনে মুক্তি পেতে যাচ্ছে দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’ এবং শুভশ্রী অভিনীত ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’। দুই সিনেমা যে একে অপরের সঙ্গে শক্ত প্রতিযোগিতায় থাকবে তা আগেভাগেই বোঝা যাচ্ছে।

সোমবার ২৪ নভেম্বর একই দিনে একই সময় মুক্তি পেয়েছে দুই সিনেমার দুটি গান।‘প্রজাপতি ২’ সিনেমা ‘ফুটবেই বিয়ের ফুল রে’এবং‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ সিনেমার ‘দেখো দেখো কানাইয়ে’।

গান দুটি মুক্তির পরই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। একদিকে যেমন শুভশ্রীর একেবারে নতুন লুক মুগ্ধ করেছে দর্শককে, অন্যদিকে দেবের গানে পুরনো দিনের নস্টালজিয়ার ছোঁয়া ফিরেছে।

ভিন্ন স্বাদের এই দুটি ছবি দর্শককে কতটা টানবে, তা এখনো দেখা বাকি। তবে নিশ্চিত-দেব এবং শুভশ্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন কোয়েল মল্লিক, মিতিন মাসীর চরিত্রে, যেখানে তিনি সকলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

 
 
 
‘প্রজাপতি ২’ সিনেমার পর আবার দেব এবং মিঠুন একসঙ্গে বড় পর্দায় আসতে চলেছেন। দেবের বিপরীতে জ্যোতির্ময়ীকে দেখতে দর্শকরা মুখিয়ে আছেন। সিনেমাতে একজন সিঙ্গেল বাবার জীবন এবং তার ছেলে নিয়ে উদ্বেগের কাহিনি ফুটে উঠবে।

সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘লহ গৌরাঙ্গ নাম রে’ সিনেমাতে শুভশ্রী ছাড়াও অভিনয় করবেন যীশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, প্রিয়াঙ্কা সরকার, পার্থ ভৌমিক ও আরাত্রিকা মাইতি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় দেখা যাবে দিব্যজ্যোতি দত্তকে।

বড়দিনের মুক্তি এবং গান মুক্তির এই মুহূর্তই আগাম দিচ্ছে ইঙ্গিত-দেব ও শুভশ্রীর পর্দার মুখোমুখি প্রতিযোগিতা এবার দর্শকের জন্য ভিন্ন এক রোমাঞ্চ তৈরি করতে যাচ্ছে।

