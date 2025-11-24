‘ফার্স্ট লাভ’ ছবির নায়িকা মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের নীলা

‘ফার্স্ট লাভ’ ছবির নায়িকা মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের নীলা
‘মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০২৩’ বিজয়ী শাম্মি ইসলাম নীলা। চলচ্চিত্রের নায়িকা হয়ে অবশেষে অভিনয়ে পা রাখলেন তিনি। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর ওয়েব ফিল্ম ‘ফার্স্ট লাভ’ দিয়ে শুরু হচ্ছে তার অভিনয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। সেখানে তাকে দেখা যাবে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের বিপরীতে।
রবিবার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে ফিল্মটির ট্রেলার উন্মোচন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ফিল্মটির পরিচালক, শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীরা।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে নীলা বলেন, ‘আজকের দিনটা আমার জন্য বিশেষ। অনেকেই জিজ্ঞেস করতেন, আমাকে কবে নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে? আমি এমন একটি কাজ দিয়ে শুরু করতে চেয়েছি, যা দর্শকের মনে থাকবে। আমার বিশ্বাস, ‘ফার্স্ট লাভ’ সেই অপেক্ষার শেষ করবে।’
শাম্মি ইসলাম নীলা
নায়িকা হিসেবে যাত্রা শুরুর জন্য এ সিনেমা বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে নীলা বলেন, ‘গল্পটি আমাকে ভীষণ টেনেছে। যারা দেখবেন, তারাও জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন। আমি এমন কাজ করতে চাই, যা মানুষের মনে থেকে যায়।’
হাসিব হোসাইন রাখির গল্পে নির্মিত ৯০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই ওয়েব ফিল্মে শুধু রোমান্স নয়, রয়েছে পরিবার-বন্ধুত্বের উষ্ণতা এবং ছাত্রজীবনের স্মৃতি। ওয়েব ফিল্মটি পরিচালনা করেছেন রাখি নিজেই।
`ফার্স্ট লাভ' ওয়েব ফিল্মের অনুষ্ঠানে তৌসিফ ও সজলের সঙ্গে নীলা
কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা তৌসিফ মাহবুব বলেন, ‘‘ফার্স্ট লাভ’ হচ্ছে হাসিব হোসাইন রাখির সঙ্গে আমার দ্বিতীয় এবং ক্যাপিটাল ড্রামার সঙ্গে চতুর্থ কাজ। নায়িকার অভিষেক হওয়ায় ফিল্মটির নামও ‘ফার্স্ট লাভ’। আশা করি, দর্শকদের ভালো লাগবে।’
ফিল্মটির প্রযোজক ও ক্যাপিটাল ড্রামার প্রধান আনোয়ারুল আলম সজল বলেন, ‘আগামী ২৭ নভেম্বর ক্যাপিটাল ড্রামায় ওয়েব ফিল্মটি মুক্তি পাবে। দর্শকরা এতে সিনেমাটিক অনুভূতিও পাবেন।’
