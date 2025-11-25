বাউল আবুল সরকারের মুক্তি চেয়ে সায়ানের গান

বাউল আবুল সরকারের মুক্তি চেয়ে সায়ানের গান
মানিকগঞ্জে বাউল শিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই অনলাইন-অফলাইনে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল শিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং তার মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার সেই দাবির সুর তুলে গান বাঁধলেন সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান।
‘বাউল তোমায় ভয় পেয়েছে তারা’-এমন শিরোনামের এই গানটি সোমবার (২৪ নভেম্বর) দিবাগত রাতে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করেন সায়ান। লাইভ রেকর্ড করা গানটি ফেসবুক ওয়ালেও শেয়ার করেন তিনি। গানের কথায় উঠে এসেছে প্রতিবাদের ভাষা-“বাউল তোমার ঘর পোড়ালো কারা, বাউল তোমায় ভয় কেন পায় তারা?”
গানটি প্রকাশ করে ক্যাপশনে সায়ান লেখেন, “মহারাজ আবুল সরকারের মুক্তি চাই।”
এ ছাড়া সোমবার সন্ধ্যায় গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট আয়োজিত মিছিল-সমাবেশেও অংশ নেন সায়ান। সেখানে বাউল শিল্পীদের ওপর হামলার বিচার এবং আবুল সরকারের মুক্তির দাবি জানানো হয়।
আরও পড়ুন:
জয়ী না হয়েও জিতেছে বাংলাদেশ : মিথিলা
হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বারিশা হকের স্বামী
ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান সবসময়ই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার তিনি। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন আন্দোলন-প্রতিবাদে ছিলেন সামনের সারিতে। গণঅভ্যুত্থানের পরও মানবাধিকারবিষয়ক নানা ইস্যুতে তার অবস্থান স্পষ্ট। এবার বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে আবারও সুর তুললেন এই শিল্পী।
এমএমএফ/এমএস